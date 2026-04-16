Hatay’ın Erzin ilçesinde arızalanan tırını tamir etmeye çalışan 41 yaşındaki Mahmut Dadaş, meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetti. Adana-İskenderun Otoyolu üzerinde seyir halindeyken tırı arızalanan Dadaş, kamyonunu yol üzerindeki bir dinlenme tesisine park etti. KUPA İLE DORSE ARASINDA SIKIŞTI Arızayı gidermek amacıyla tırın altına giren sürücü, bu sırada kolunun kupa ile dorse arasına sıkışması sonucu ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye süratle itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Mahmut Dadaş, ambulansla Erzin Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

