Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Alibeyçağıllı Mahallesi'nde öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

Ormandan yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki farklı noktada çıkan yangına kısa sürede müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, 3 arazöz, 15 jandarma personeli ve 20 güvenlik korucusunun müdahalesiyle 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmasına devam ettiği yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.