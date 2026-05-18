ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen bir havacılık etkinliği, korku dolu anlara sahne oldu. Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü'nde gerçekleştirilen "Gunfighter Skies" adlı hava gösterisi sırasında gösteri yapan iki uçak havada çarpıştı.

Yerel kaynaklar ve askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, çarpışmanın hemen ardından gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, kazaya karışan uçaklardaki mürettebat fırlatma koltuklarını aktif hale getirerek zamanında müdahalede bulundu. Olay anında gökyüzünde açılan 4 paraşüt kameralara yansıdı.

Etkinlik alanındaki sunucu, izleyiciler arasında yaşanan panik üzerine acil bir anons geçerek personelin acil durum tahliye sistemini başarıyla kullandığını ve güvenli bir şekilde iniş yaptıklarını duyurdu.

Kaza bölgesine çok sayıda arama kurtarma ve acil durum ekibi sevk edilirken, askeri uçakların havada çarpışma nedenini belirlemek amacıyla resmi makamlarca geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.