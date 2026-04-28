Manhattan’ın göbeğinden JFK Havalimanı’na gitmek için saatlerce trafikte kalma devri kapanıyor. Tamamen elektrikli hava taksi şirketi Joby Aviation, New York City’nin iki noktası arasında ilk başarılı gösteri uçuşlarını gerçekleştirdi. Geleceğin teknolojisi olarak görülen bu araçlar, çok yakında dünyanın her yerinde günlük hayatın bir parçası olmaya hazırlanıyor.

DEV BİR DRONE GİBİ AMA ÇOK DAHA GÜÇLÜ

Görünüşüyle devasa bir bataryalı drone’u andıran bu elektrikli hava aracı, bir pilot ve dört yolcu taşıma kapasitesine sahip. uçan bir taksi olarak işlev görecek olan hava aracının en büyük özelliği ise eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) teknolojisi. Yani bir helikopter gibi dikey kalkıyor, havadayken pervaneleri eğilerek bir uçak gibi ileriye doğru hızlanıyor.

SESSİZ, TEMİZ VE HIZLI

Joby Aviation, bu uçakların geleneksel helikopterlerden çok daha sessiz olduğunu ve tamamen elektrikli olduğu için sıfır emisyon ürettiğini vurguluyor. Ancak asıl büyüleyici olan hız. Eski yöntemlerde arabayla 1 ila 2 saat süren havalimanı yolu, yeni yöntem sayesinde havada süzülerek 10 dakikadan kısa sürede varış sağlayacak.

DEV ORTAKLIKLAR KURULDU

Joby sadece bir test uçuşu yapmıyor; arkasında dev bir ekosistem var. Şirket, helikopter paylaşım firması Blade’in sahibi olmasının yanı sıra Delta Air Lines ve Uber ile stratejik ortaklıklar yürütüyor. Bu da demek oluyor ki, çok yakında Uber uygulamanızdan bir "hava taksi" çağırmanız hayal olmayabilir.

SERTİFİKA YOLUNDA SON VİRAJ

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava taksilerini gerçeğe dönüştürecek yeni kuralları yayımladı. Joby Aviation şu anda FAA'nın beş aşamalı sertifikasyon sürecinin son aşamalarında. Sadece şehir içi ulaşım değil; kargo, acil tıbbi müdahale ve okyanus aşırı enerji platformlarına taşıma gibi alanlarda da bu araçların kullanılması planlanıyor. Sertifikanın imzalanarak tamamlanası ile birlikte 'uçan taksi' mantığının tüm dünyaya yayılmaya başlaması bekleniyor.