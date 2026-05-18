Antalya Havalimanı, bugün itibarıyla Avrupa hava trafik ağıyla gerçek zamanlı veri paylaşımı sağlayan “Advanced ATC Tower” sistemiyle hizmet vermeye başlıyor. Uygulamayla birlikte Türkiye, bu konsepti kullanan ilk Türk havalimanını devreye almış oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sistem sayesinde hava trafik kontrol kulesindeki operasyonel verilerin doğrudan EUROCONTROL ağına aktarılacağını belirtti. Böylece pushback, taksi süreci, pist kullanımı ve kalkış zamanı gibi kritik bilgiler anlık olarak Avrupa hava trafik sistemine iletilecek.

Uraloğlu, “Antalya Havalimanı'mız, Avrupa hava trafik ağına Advanced ATC Tower konseptiyle entegre edilen ilk Türk havalimanı olacak” ifadelerini kullandı.

HIZ VE VERİMLİLİK ARTACAK

Yeni sistemle uçuş planlarının yanı sıra gerçek operasyonel veriler de kullanılacak. Bu sayede yoğun yaz sezonunda hava trafiğinin daha etkin yönetilmesi, gecikmelerin azaltılması ve hava yolu şirketleriyle kontrol birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

YERLİ VE MİLLİ ALTYAPI DESTEĞİ

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen yerli ve milli EFS/DCL altyapısının da sistemin temel bileşenlerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 35 havalimanında aktif kullanılan sistemin kısa sürede tüm havalimanlarında yaygınlaştırılması hedefleniyor.

SIRADA ESENBOĞA VE ADNAN MENDERES VAR

Advanced ATC Tower sistemi için sertifikasyon çalışmalarının Ankara Esenboğa Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda da sürdüğü, bu havalimanlarının da yıl içinde sisteme dahil edilmesinin planlandığı bildirildi.