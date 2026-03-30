İspanya’da havalimanlarında yer hizmetleri sağlayan Groundforce şirketi çalışanlarının başlattığı grev, ülke genelinde ulaşımı aksattı. Sendikaların kararıyla hayata geçirilen grev, 12 havalimanında etkisini gösterdi.

UÇUŞLAR SINIRLI OLARAK YAPILIYOR

Madrid, Barselona, Alicante, Valensiya, Palma de Mallorca, Ibiza, Malaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura ve Bilbao havalimanlarında uygulanan grev kapsamında yer hizmetleri günün belirli saatlerinde sınırlı olarak veriliyor. Yerel saatle 05.00-07.00, 11.00-17.00 ve 22.00-00.00 arasında hizmetlerde ciddi kısıtlamalar yaşanıyor.

Sendika yetkilileri, özellikle Madrid, Barselona ve Bilbao havalimanlarında aksaklıkların yoğunlaştığını belirtti. Açıklamalara göre binlerce yolcu mağdur olurken, birçok uçuşta 40 ila 70 dakika arasında rötarlar meydana geldi. Madrid’de ise 6 uçağın bagajlar yüklenmeden kalktığı bildirildi.

HRİSTİYANLARIN KUTSAL GÜNÜNDE GREV KRİZİ

Katolik dünyasında önemli bir dönem olan Paskalya haftasında gerçekleştirilen grevin 6 Nisan’a kadar sürmesi bekleniyor. Bu süreçte toplam 70 bin 505 uçuşun etkilenebileceği belirtilirken, yer hizmetleri alanında faaliyet gösteren Menzies şirketi çalışanlarının da 2-6 Nisan tarihleri arasında greve katılmasının beklendiği aktarıldı.

CCCO, UGT ve ESO sendikalarının ortak açıklamasında, grev kararının şirket yönetiminin toplu sözleşmede yer alan maaş taahhütlerini yerine getirmemesi ve çalışanların alım gücünde yaşanan kayıplar nedeniyle alındığı ifade edildi.