İBB davasında ‘’Hayali asfalt’’ ile suçlanan firmaya kamudan 5 milyar liralık ihale verildi. İBB’nin 600 bin ton asfalt almış gibi gösterip, 60 bin ton kullandığı öne sürülmüş, Faruk Öndaş’a ait Ege Asfalt Şirketine ise 600 bin tonluk ödeme yapıldığı iddia edilmişti. İktidara yakın basın Öndaş’ın şirketi için ‘’Hayali asfalt’ başlığı atmıştı.

Bu suçlamaya rağmen Öndaş’ın Ege Asfalt Maden İnşaat firması, 16 Nisan 2026’da DSİ’nin Sakarya Kocaeli içme suyu hattı ihalesini ortağı Alke İnşaat ile birlikte 5 milyar 182 milyon liraya aldı.

19 MİLYAR TL’LİK İHALE

Ege Asfalt, Karayolları’ndan 16 Mart 2026’da yapılan Çamlıbel Tüneli ihalesini Ek-Pet İnşaat ile birlikte 4 milyar TL’ye aldı. Şirket ayrıca OND İnşaat ortaklığıyla İBB’den 4 milyar 868 milyon TL’lik asfalt işi de aldı. Firmanın İBB soruşturması başladığından bu yana aldığı ihalelerin toplamı da 19 milyar TL oldu.

Bu gelişmeler üzerine “Hayali asfalt iftira mıydı?’ sorusu gündeme geldi. İktidara yakın basın 5 Haziran 2025’te “Hayali asfalt’la soyulan şehir” diyerek şunları yazdı: ‘’Bu ancak hayalet asfalt olabilir, yapılan iş yok ama verilen çok para var. Yapılmamış asfalt ölçülüyor, faturası kesiliyor, ödemesi yapılıyor. Bu bir rüşvet değil, rüşveti bile aratacak düzeyde bir soygun çarkı. Ege Asfalt’tan söz ediliyor. Tahmini verilen asfaltın 600 bin ton, yapılan ise sadece 60 bin ton olduğu söyleniyor.”