Koushimaru İpeği Sensai ile buluştu

Ünlü marka Sensai, on yıllar boyu Kinuhada'nın, (pürüzsüz ipeksi cilt) mümkün olan en iyi kalitesini bulmaya çalıştı ve bu serüvenin sonunda Koishimaru İpeği ile tanıştı. Kraliyet İpeği olarak bilinen bu ipek, eskiden yalnızca Japon Kraliyet Ailesi için saklanırdı, günümüzde ise en kıymetli ipek türü olma özelliğini koruyor.

İpeğin elle eğrildiği günlerden bu yana iplik eğiren kadınların ellerinde iyi yönde farklılıklar gören araştırmacılar, Koishimaru İpeği’nin, efsanevi Japon Kinuhada'sına ulaşmak için ciltte doğal olarak bulunan ve cildi besleme ve yapılandırmada elzem rol oynayan hyalüronik asit üretimine özel bir katkı sağladığını keşfetti.

Sensai Micro Mousse Treatment ile buluşan bu ipeğin daha gençleşmiş ve parlak cilt sağladığı söyleniyor. Dolgunluk ve neme doymuş bir cilt sağlayan ürünün, yüzde 77 nem oranı ile cildin daha taze görünmesini ve gözle görünen çizgileri hızla fark edilebilecek derecede yumuşattığı belirtiliyor. Cilde nem ile sağladığı ferahlık ve tazelik ile bir sonraki kullanacağınız ürün için tertemiz bir zemin hazırlayan Micro Mousse, geliştirilmiş besin kaynağı ile ipeksi ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.