Tommy Hilfıger Tommy Jeans Crest kapsül koleksiyonunu duyurdu

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Son dönemdeki çıkışlarıyla dikkatleri üzerlerine toplayan müzisyenler Jelani Blackman ve RIMON’un rol aldığı global kampanyada, markanın geçmiş müzik arşivinin gücü ile birlikte pozitifliği, çeşitliliği ve kendini cesaretle ifade etmesi ön plana çıkıyor.

Moda ve portre fotoğrafçısı Luc Coiffait tarafından Londra’da çekilen entegre dijital kampanyada Jelani Blackman ve RIMON, modayı kendini ifade etmenin bir yöntemi olarak kucaklarken stillerine kendi benzersiz farklarını katıyorlar.

Röportajlarda her iki sanatçı hedeflerini, ikonlarını, favori seyahat destinasyonlarını ve müziklerini paylaşarak, beklentilerin sınırlarını zorlama konusundaki amansız motivasyonlarıyla kitlelere ilham veriyorlar. Kapsül koleksiyonda sunulan temel denim parçaları, bir aslan ve kılıcı çevreleyen defne yapraklarından oluşan ikonik Tommy armasının modern uygulamaları ve beklenmedik yerlerde kullanımıyla markanın zengin arşivine kural tanımaz bir yorum getiriyor.

