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Tommy Hilfıger Tommy Jeans Crest kapsül koleksiyonunu duyurdu
Tommy Hilfıger Tommy Jeans Crest kapsül koleksiyonunu duyurdu
Tommy Hilfiger, orijinali 1985 yılında lanse edilen ikonik Tommy Armasından ilham alan Tommy Jeans Crest kapsül koleksiyonunun lanse edildiğini duyurdu.
Alışveriş 13 Aralık 2018 - 16:12

Son dönemdeki çıkışlarıyla dikkatleri üzerlerine toplayan müzisyenler Jelani Blackman ve RIMON’un rol aldığı global kampanyada, markanın geçmiş müzik arşivinin gücü ile birlikte pozitifliği, çeşitliliği ve kendini cesaretle ifade etmesi ön plana çıkıyor.
tommy-hilfiger-1Moda ve portre fotoğrafçısı Luc Coiffait tarafından Londra’da çekilen entegre dijital kampanyada Jelani Blackman ve RIMON, modayı kendini ifade etmenin bir yöntemi olarak kucaklarken stillerine kendi benzersiz farklarını katıyorlar.
tommy-hilfiger-6Röportajlarda her iki sanatçı hedeflerini, ikonlarını, favori seyahat destinasyonlarını ve müziklerini paylaşarak, beklentilerin sınırlarını zorlama konusundaki amansız motivasyonlarıyla kitlelere ilham veriyorlar. tommy-hilfiger-5Kapsül koleksiyonda sunulan temel denim parçaları, bir aslan ve kılıcı çevreleyen defne yapraklarından oluşan ikonik Tommy armasının modern uygulamaları ve beklenmedik yerlerde kullanımıyla markanın zengin arşivine kural tanımaz bir yorum getiriyor.
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