Boğazda 5000 metrekarelik yeni eğlence mekanı

İstanbul eğlence hayatına yön veren isimlerden biri olan birçok başarılı işlere imza atan Raşit Karakuş, şu sıralar İstanbul Boğazı'nda açacağı yeni mekanını hazırlık telaşı içinde.

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İstanbul eğlence hayatına yön veren isimlerden biri olan birçok başarılı işlere imza atan Raşit Karakuş, şu sıralar İstanbul Boğazı’nda açacağı yeni mekanını hazırlık telaşı içinde. 5 yıldır sektörden uzak kalan Karakuş meğer sessiz sedasız yeni projesinin ortaya çıkması için uğraşıyormuş. Chocolate kulüp ve restoranlarının ortaklığından ayrıldıktan sonra kafasında yeni bir proje oluşturan Karakuş, 2 yıldır mekanın inşaat aşamasıyla uğraşıyormuş.

İSMİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Anlayacağınız Karakuş, Boğaz’ın kenarında gastronomiyle eğlenceyi buluşturmaya hazırlanıyor. Henüz ismi bulunamayan mekan 5000 metrekarelik 9 işletmeden oluşacakmış. Kasım-Aralık ayları arasında açılması planlanan mekana maddi-manevi bir hayli yatırım yapılmış.

Anladığım kadarıyla Reina’nın kapanmasıyla birlikte sessiz kalan Boğaz’da yeni bir lüks eğlence mekanı olacak. Helal olsun bu ekonomik krizde yeni bir mekan açmak cesaret ister…