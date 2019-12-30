Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı yeni yılı Tayland’da karşılayacak

Cemiyet hayatının ünlü isimleri yılbaşı tatili için planlarını yaptı. Geçtiğimiz hafta kız arkadaşının doğum günü için parti düzenleyen iş insanı Hacı Sabancı da 2020 yılını karşılamak için kız arkadaşıyla birlikte Tayland'a uçtu.

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hacı Sabancı uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile birlikte Tayland’a uçtu. İkili ilk olarak Tayland’ın başkenti Bangkok’da zaman geçirdi. Çift daha sonra ise turizm cenneti olarak bilinen Tayland’ın Phuket Adası’na doğru yola çıktı. Sosyal medya sayfasından eğlenceli anları paylaşan ikiliden Sabancı “Yüzler gülüyor. Çünkü ‘pad thai zamanı’ (yöresel bir Tayland yemeği) notunu düşerken, Nazlı Kayı, “Saturdays in Bangkok with love:)” ifadesini kullandı.

GEÇEN HAFTA GÖRKEMLİ BİR PARTİ DÜZENLEMİŞTİ

Hacı Sabancı, geçtiğimiz haftalarda 2 yıldır aşk yaşadığı Zeynep Nazlı Kayı'nın doğum günü için partisi organize etmişti. 28 yaşına basan Zeynep Nazlı Kayı'yı, yakın dostları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.