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Haldun Dormen’in büyük acısı, kardeşi Güler Dormen Yiğit hayatını kaybetti
Haldun Dormen’in büyük acısı, kardeşi Güler Dormen Yiğit hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen'in kız kardeşi Güler Dormen Yiğit, dün akşam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ünal DEMİRKAYA
Exclusive 1 Ağustos 2020 - 16:45

Muhabirliğe ilk başladığım günlerde tanıma şerefine nail olduğum değerli insanlardan biri olan Güler Dormen Yiğit ablamızı kaybettik. Ünlü sanatçımız Haldun Dormen’in beraber çalıştığı kızkardeşi Güler Abla’yı herkes çok severdi.

Yıllarca Haldun Dormen tiyatrosunun sahne ve kostüm tasarımcılığını yapan Güler Dormen Yiğit, geçtiğimiz gece midesinden rahatsızlanarak Amerikan Hastanesi’ne kaldırılmış. Kalp krizi geçirdiğini öğrendiğim Güler Dormen Yiğit, hastanede hayatını kaybetmiş.

Haldun Dormen, kardeşinin vefatını başkalarından duymadan aile üyeleri kendisinin yanına giderek vefat haberini alıştıra alıştıra söylemişler. Bu üzücü durum karşısında söyleyecek bir şey yok! Haldun Dormen’e ve Güler Dormen Yiğit'in tüm sevenlerine Allah sabırlar versin.

Seni çok özleyeceğiz Güler Abla…

Son güncelleme: 16:55 - 01.08.2020
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