Haldun Dormen’in büyük acısı, kardeşi Güler Dormen Yiğit hayatını kaybetti

Muhabirliğe ilk başladığım günlerde tanıma şerefine nail olduğum değerli insanlardan biri olan Güler Dormen Yiğit ablamızı kaybettik. Ünlü sanatçımız Haldun Dormen’in beraber çalıştığı kızkardeşi Güler Abla’yı herkes çok severdi.

Yıllarca Haldun Dormen tiyatrosunun sahne ve kostüm tasarımcılığını yapan Güler Dormen Yiğit, geçtiğimiz gece midesinden rahatsızlanarak Amerikan Hastanesi’ne kaldırılmış. Kalp krizi geçirdiğini öğrendiğim Güler Dormen Yiğit, hastanede hayatını kaybetmiş.

Haldun Dormen, kardeşinin vefatını başkalarından duymadan aile üyeleri kendisinin yanına giderek vefat haberini alıştıra alıştıra söylemişler. Bu üzücü durum karşısında söyleyecek bir şey yok! Haldun Dormen’e ve Güler Dormen Yiğit'in tüm sevenlerine Allah sabırlar versin.

Seni çok özleyeceğiz Güler Abla…