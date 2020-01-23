Yasemin Özilhan, 70’ler partisiyle yeni yaşını kutladı

İş adamı İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğa veda eden Yasemin Özilhan, 35'inci doğum gününü 70'ler temalı bir parti ile kutladı. Özilhan'ın yakın dostu Pınar Sabancı da geceye katılan isimler arasındaydı.

Sadece giyimiyle ve güzelliğiyle değil aynı zamanda örnek duruşuyla da kendisinden söz ettiren Yasemin Özilhan yeni yaşını 70’ler temalı parti ile kutladı. Geceye katılanların o döneme ait kıyafetler seçtiği partinin konukları arasında Pınar Sabancı da vardı.

Geceye, eşi İlhan Sabancı ile katılan Pınar Hanım gecede bol bol eğlenirken eşi de bir ara baterinin başına geçti ve hünerlerini sergiledi.

35 yaşına giren Yasemin Özilhan gece için tercih ettiği kıyafetle beğeni toplarken 70’ler temalı partisine katılan misafirlerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.