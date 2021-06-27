Antep’in tescilli ürünleri

Gastronomi dalında 2015 yılında UNESCO Kreatif Şehirler Ağına dahil olan Gaziantep Mutfağı eşsiz lezzetleriyle ulusal ve uluslararası alanda adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. 56 Coğrafi İşaret Tescilli Ürünü bulunan Gaziantep'in, 47 ürünü ise Türkiye Patent ve Marka Kurumu'nda tescil için inceleniyor.

İlk ürün tescilini 1997 yılında Ticaret Odası'nın Antep Fıstığı'nı Coğrafi İşaretli Ürün olarak tescillendirmesiyle başlayan bu süreç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ağırlıkta olmak üzere, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Borsası, Gaziantep Geliştirme Vakfı, Gaziantep Kulübü Derneği, Gaziantep Kulübü Derneği, Bakırcılar Odası, Araban Kaymakamlığı, Nizip Ticaret Odası, Oğuzeli Belediye Başkanlığı'nın da aralarında bulunduğu kurumların çalışmalarıyla tescilli ürün sayısını 15 Mayıs 2021'de 56'ya yükseltti, Son olarak Gaziantep Süzek Yapması ve Antep Dolmalık Biber Kurusu, listeye girdi.

47 ÜRÜN DE SIRADA

Ağırlıklı olarak yiyecek, içecek sektöründen ürünlerinin tesciliyle Türkiye'nin en fazla Coğrafi İşaretli Ürünü'nün tescilini gerçekleştiren Gaziantep'in 47 ürününün ise Türk Patent ve Marka Kurumu'ndaki incelemesi devam ediyor. Coğrafi İşaretli Ürün listesinde, el sanatları ürünleri, tarım ürünleri önemli yer tutuyor. Son dönemde ise, Gaziantep ile özdeşleşmiş Lebeniye Çorbası, Antep Doğrama, Antep Yoğurtlu Patates, Antep Süzek Yapması, Alenazik'in tescili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

YUNANİSTAN İLE BAKLAVA SAVAŞI

Adı Gaziantep ile bütünleşen baklavanın 2013 yılında Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar tarafından kendi ürünleri olduğu yolundaki iddialar ve patent başvurusu üzerine, Gaziantep tarafından sıkı bir mücadele başlatıldı. Bu konuda Gaziantep Sanayi Odası'nın “Antep Baklavası'nın” tescili için 2009'da yaptığı başvuruyu kabul edilince, Gaziantep Baklavası AB'de tescil edilmiş oldu. Ve “Antep Baklavasına” ilişkin resmi başvuru belgesi, 8 Ağustos 2013 tarihli ve C 229/43 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı ve Gaziantep Baklavası, AB mutfağına hediye edildi. Gaziantep'te düzenlenen bir etkinliğe katılan Yunanlı gurme ve gazeteciler de kendilerine ikram edilen baklavanın tadını onaylayınca, Gaziantep Baklavası konusunda Yunanistan ile olan kriz de tatlıya bağlanmış oldu.

NE ARARSAN VAR

Türkiye'nin her yerinde sofraların arananı Ezo Gelin Çorbası'ndan, baklavasına, beyrandan, Antep Katmeri'ne, fıstık ezmesinden, kurabiyesine, muskadan, Antep Pekmezi'ne, Antep Peyniri'nden, menengiç kahvesine, Şiveydz'den, bayram sofralarının vazgeçilmezi yuvalamaya kadar uzayıp giden yeme-içme ürünleri yer alıyor.

Bunların yanı sıra, sedef el işlemeciliği, Antep Kutnu Kumaşı, Nizip Zeytinyağı ve Nizip Sabunu, Antep İşi gibi el emeği ürünler de Coğrafi İşaretli Ürün listede yerini aldı.