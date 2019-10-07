Elma kaç kalori? Elma besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki mutfağımızdan eksik etmediğimiz elma kaç kaloridir? Elmanın besin değerleri ve kalorisi...

Elmalar; gülgiller familyasının malus cinsinden olan ağaçlarının yenen bir meyvesidir. Bu lezzetli meyvelerin 7.500’den fazla çeşidi vardır ve bunlar kırmızı, sarı ve yeşil gibi çeşitli renklerdedir. Genellikle “mucize yiyecekler” ve “beslenmenin güç merkezi” olarak adlandırılan elma; lif ve C vitamini bakımından yüksektir ve aynı zamanda kalorileri de düşüktür. Elma ayrıca içerdiği besin, vitamin ve elementler yardımıyla vücudu güçlendirir ve hastalıklarla mücadelede yardımcı olur. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de elmadır. İşte elmanın besin değerleri ve kalorisi…

ELMA KAÇ KALORİDİR: 100 gram elma yaklaşık 50 kaloridir.

ELMANIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram elma yaklaşık olarak aşağıdakileri içerir:

Su: 85.56 g

Enerji: 50 Kcal

Karbonhidratlar: 13.81 g

Protein: 0,26 g

Toplam yağ: 0,17 g

Kolesterol: 0 mg

Diyet lifi: 2.40 g

Folat: 3 µg

Niasin: 0,091 mg

Pantotenik asit: 0,061 mg

Piridoksin: 0,041 mg

B2 vitamini: 0,026 mg

Tiamin: 0,017 mg

A vitamini: 54 IU

C vitamini: 4.6 mg

E vitamini: 0.18 mg

K vitamini: 2.2 µg

Sodyum: 1 mg

Potasyum: 107 mg

Kalsiyum: 6 mg

Demir: 0,12 mg

Magnezyum: 5 mg

Fosfor: 11 mg

Çinko: 0,04 mg

Karoten-ß: 27 µg

Kripto-ksantin-ß: 11 µg

Lutein-zeaksantin: 29 µg