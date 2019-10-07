Elma kaç kalori? Elma besin değerleri ve kalorisi…

Elmalar; gülgiller familyasının malus cinsinden olan ağaçlarının yenen bir meyvesidir. Bu lezzetli meyvelerin 7.500’den fazla çeşidi vardır ve bunlar kırmızı, sarı ve yeşil gibi çeşitli renklerdedir. Genellikle “mucize yiyecekler” ve “beslenmenin güç merkezi” olarak adlandırılan elma; lif ve C vitamini bakımından yüksektir ve aynı zamanda kalorileri de düşüktür. Elma ayrıca içerdiği besin, vitamin ve elementler yardımıyla vücudu güçlendirir ve hastalıklarla mücadelede yardımcı olur. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de elmadır. İşte elmanın besin değerleri ve kalorisi…
ELMA KAÇ KALORİDİR: 100 gram elma yaklaşık 50 kaloridir.
ELMANIN BESİN DEĞERLERİ
100 gram elma yaklaşık olarak aşağıdakileri içerir:
Su: 85.56 g
Enerji: 50 Kcal
Karbonhidratlar: 13.81 g
Protein: 0,26 g
Toplam yağ: 0,17 g
Kolesterol: 0 mg
Diyet lifi: 2.40 g
Folat: 3 µg
Niasin: 0,091 mg
Pantotenik asit: 0,061 mg
Piridoksin: 0,041 mg
B2 vitamini: 0,026 mg
Tiamin: 0,017 mg
A vitamini: 54 IU
C vitamini: 4.6 mg
E vitamini: 0.18 mg
K vitamini: 2.2 µg
Sodyum: 1 mg
Potasyum: 107 mg
Kalsiyum: 6 mg
Demir: 0,12 mg
Magnezyum: 5 mg
Fosfor: 11 mg
Çinko: 0,04 mg
Karoten-ß: 27 µg
Kripto-ksantin-ß: 11 µg
Lutein-zeaksantin: 29 µg