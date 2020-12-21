Günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi

Sabah kahvaltılarında bile tercih edilen ve her gün binlerce kişinin önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu kentteki ciğerciler de corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında masalarını kapattı.

Ciğerciler, paket servis ve gel- al sistemiyle işlerine devam ederken, pandemi öncesi 6 ton olan ciğer tüketimi, alınan tedbirlerle son dönemde 2 tona kadar düştü.

Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, “Diyarbakır’a gelenler iki ana unsur üzerinden bizi tercih ederdi. Birincisi; var olan turistik mekanlar, ikincisi de damak tadımız olan ciğerlerimiz. Gün içinde ciğer satışlarımız sabahın ilk ışıklarından başlar, gecenin yarısına kadar sürerdi. Hal böyle olunca günlük 6 ton gibi bir tüketim oluyordu. Bu süreçte tüketim 6 tondan 2 tona düştü” dedi.

40 yıldır ciğerci olan işletme sahibi Ali Karabulut da “Diyarbakır’ın bir gerçeği var. Sabah erkenden herkes gelip ciğer yiyor. Şehirde çok ciğer tüketiliyordu. 6 tondan fazla ciğer tüketilirdi. Şimdi 2 tona düştü. Bu şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Paket servisi yapıyoruz” diye konuştu. (DHA)