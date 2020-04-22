İç pilav tarifi: İç pilav nasıl yapılır?

İster misafirlerinize ister kendi ailenize hazırlayın o muhteşem sofraların en vazgeçilmez lezzetlerinden biri de pilavdır. Eğer siz de pilav yemeden doymuyorsanız ve klasik pilavlardan çok sıkıldıysanız sizin için hazırladığımız iç pilav tarifi ile tadına doyulmaz bir lezzet yapacaksınız. İşte iç pilav tarifi…

Pilavsız yemek sofrası olmaz, pilav yemediğim yemekten aç kalkarım, klasik pilavlardan çok sıkıldım diyenlerden misiniz? O zaman sizin için harika bir pilav tarifimiz var. İç pilav ile hem mideniz hem gözünüz doyacak. Sevdiklerinize hazırladığınız muhteşem sofranın en lezzetli tarifi haline gelecek olan iç pilav ile harikalar yaratacaksınız.

İç pilav malzemeleri

– 250 gr kuzu ciğeri

– 2 bardak pirinç

– 1 adet orta boy soğan

– 2 kaşık dolma fıstığı

– 2,5 kaşık kuş üzümü

– ½ tatlı kaşığı dolma baharı(tepeleme)

– ½ tatlı kaşığı tarçın(tepeleme)

– ½ çay kaşığı karabiber

– 1 çay bardağı zeytinyağı

– 2 kaşık zeytinyağı

– 4 bardak sıcak su

– Tuz

İç Pilav tarifi

Öncelikle ciğerleri temizleyerek küp küp doğrayın. Pirinçleri sıcak su ile ıslatın. Bu sırada soğanları yemeklik doğrayın. Tencerenin içine zeytinyağını alın ve dolmalık fıstıkları kavurmaya başlayın. Pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin. Ardından ciğerleri ekleyin. Ardından pirinç harç diğer tüm malzemeleri de ekleyin ve kavurmaya devam edin. En son pirinçleri de ekleyin. Üzerine sıcak suyu da ekledikten sonra yüksek ateşte birkaç dakika pirin ardından altını kesin. Suyunu çekene kadar pişirin. Daha sonra demlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.