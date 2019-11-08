Şalgam kaç kalori? Şalgamın besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de şalgamdır. İşte şalgamın besin değerleri ve kalorisi...

Şalgam lahana, lahana, brüksel lahanasını da içeren Brassicaceae familyasına ait nişastalı sebzelerdir . Genellikle soğanlı kökleri şalgam olarak adlandırmamıza rağmen, filizleri ve yaprakları da yenilebilir ve besleyicidir. Şalgam vücudun düzgün çalışması için gereken yüksek seviyede önemli besin ve minerallere sahiptir. Şalgam kalsiyum, fosfor, potasyum, sodyum ve magnezyum bakımından zengindir. Vitaminler olarak da, C vitamini, folat ve niasin içerirler. Lif bakımından yüksek, kalorileri düşüktür. Peki şalgam kaç kaloridir? Şalgamın besin değerleri ve kalorisi…

ŞALGAM KAÇ KALORİDİR: 100 gram şalgam yaklaşık 21 kcal’dır.

ŞALGAMIN BESİN DEĞERLERİ

100 g şalgamda aşağıdakiler bulunur:

Su: 93.13 g

Enerji: 21 kcal

Protein: 2.46 g

Toplam yağ: 0.19 g

Karbonhidrat: 3.39 g

Lif: 2.4 g

Kalsiyum: 114 mg

Demir: 1.63 mg

Magnezyum: 18 mg

Fosfor: 24 mg

Potasyum: 82 mg

Sodyum: 18 mg

Çinko: 0.16 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 25,8 mg

Tiamin: 0.04 mg

Riboflavin: 0.09 mg

Niasin: 0,39 mg

B-6 Vitamini: 0.07 mg

Folat, DFE: 41 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 305 µg

A Vitamini, İÜ: 6108 İÜ

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg