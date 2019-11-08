Şalgam kaç kalori? Şalgamın besin değerleri ve kalorisi

Şalgam lahana, lahana, brüksel lahanasını da içeren Brassicaceae familyasına ait nişastalı sebzelerdir . Genellikle soğanlı kökleri şalgam olarak adlandırmamıza rağmen, filizleri ve yaprakları da yenilebilir ve besleyicidir. Şalgam vücudun düzgün çalışması için gereken yüksek seviyede önemli besin ve minerallere sahiptir. Şalgam kalsiyum, fosfor, potasyum, sodyum ve magnezyum bakımından zengindir. Vitaminler olarak da, C vitamini, folat ve niasin içerirler. Lif bakımından yüksek, kalorileri düşüktür. Peki şalgam kaç kaloridir? Şalgamın besin değerleri ve kalorisi…
ŞALGAM KAÇ KALORİDİR: 100 gram şalgam yaklaşık 21 kcal’dır.
ŞALGAMIN BESİN DEĞERLERİ
100 g şalgamda aşağıdakiler bulunur:
Su: 93.13 g
Enerji: 21 kcal
Protein: 2.46 g
Toplam yağ: 0.19 g
Karbonhidrat: 3.39 g
Lif: 2.4 g
Kalsiyum: 114 mg
Demir: 1.63 mg
Magnezyum: 18 mg
Fosfor: 24 mg
Potasyum: 82 mg
Sodyum: 18 mg
Çinko: 0.16 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 25,8 mg
Tiamin: 0.04 mg
Riboflavin: 0.09 mg
Niasin: 0,39 mg
B-6 Vitamini: 0.07 mg
Folat, DFE: 41 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 305 µg
A Vitamini, İÜ: 6108 İÜ
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.09 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg