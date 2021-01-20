Türk somonuna talep arttı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kafeslerde üretilen Türk somonu son dönemde büyük ilgi görüyor. Tatlı suda yumurta elde edilmesiyle başlanılan somon üretimi belirli büyüklüğe ulaşınca Karadeniz’deki kafeslere taşınıyor. Japonya, İtalya, Almanya gibi pek çok ülkeye ihracat yapan balıkçılar, corona salgını nedeniyle üretimlerini iç pazara sundu. Deniz kafeslerinde yetiştirilen Karadeniz somonu da balığı da bağışıklık sistemini güçlü tutması ve vücut direncini artırması nedeniyle tercih ediliyor.

Ünlü balıkçı Kenan Balcı ise, hem balığın bolluğundan hem de vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Norveç somonunun pahalı olmasından dolayı vatandaşların aynı besin değerlerine sahip Türk somonu tercih ettiğini söyleyen Balcı, fiyatların yarıya yarıya düştüğünü belirtti.

“PAHALI BALIK FAYDALI’ DÜŞÜNCESİ YANLIŞ”

Norveç somonu ile Türk somonu arasında besin değerleri açısından fark olmadığını söyleyen Balcı, “Türk somonunu ağımızı atıp tutuyoruz ancak Norveç somonu ithal geliyor. Bunun vergisi, ulaşımı derken fiyat olarak bir hayli katlanıyor. Norveç somonunun kilosu 80-90 liraları bulurken, yerli somonumuz 30 TL'ye satılıyor. Besin bakımından birbirlerine eşitler. Dediğim gibi yurt dışından gelen balıklar pahalı oluyor yada az çıkan balıklar daha pahalı olabiliyor ancak daha faydalı yararlı diyemeyiz. Pahalı balık daha faydalı düşüncesi yanlış” diye konuştu. (İHA)



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