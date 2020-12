Ülkemizdeki 12 bin tür mantarın farkında değiliz!

Türkiye'nin tek mantar bilimcisi, mantar uzmanı mikolog Jilber Barutçiyan, panndemi döneminde de Mantar Türleri ve Mantar Yeme Keyfi üzerine seminer verdi, gezilere katıldı. Barutçiyan mantar mevsimi nedeniyle dikkat edilmesi gereken konular ve mantarın önemini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

– Dünyada bir milyon, ülkemiz de ise en az 12 bin tür mantar var. Avrupa'da kilosu 100 – 3 bin Euro arasında olan mantarlar çürüyor, üzerinde geziniyoruz.

ZEHİRLİ MANTARLAR PAZARDA

– Ülkemizde her yıl binlerce insan yağmurların başlaması ile milli spor yapar gibi dağlara kırlara yayılıp mantar topluyor. Birçok insan toplamasını, türünü, korunmasını bilmediği için zehirlenip hastanelik oluyorlar. Topladıkları mantarı yemeye niyetli olanların mantar türleri hakkında çok iyi bilgiye sahip olmaları zehirli ve zehirsiz mantarları ayırt edebilme bilgileri olması gerekir. Türkiye'de bilgisizlik yüzünden, zehirli mantarlar pazarlarda satılıyor.

Mantarlar hakkında doğru bilinen YANLIŞLAR:

– Böcek ya da hayvanlar yerse biz de yiyebiliriz” denir. Yanlış. Sincaplar ve böcekleri zehirli mantarlar etkilemez.

– Kültür mantarı zehirlemez diye bir şey yok. Eğer bayatsa diğer gıdalar gibi zehirler.

– Zehirli mantar hemen öldürmeyebilir. Böbrek yetmezliğine yol açarak beş ay sonra öldürebilir.

– Öldürücü bir mantara dokunmak zararlı değildir.

– Mantar öldürmediyse zehirli değildir diye bir şey yok. *Öldürücü olan her mantar zehirlidir ama her zehirli mantar

öldürücü değildir.

– Her zehirli mantarı pişirince zehri gitmez.

– Mantarın sütü aksa da zehirli olabilir. “Beyaz mantarlar zehirli değildir” inancı yanlış.

– İlkbaharda zehirli mantar olmaz diye bir şey yok.

Türkiye yabani mantar cenneti

Mikolog Barutçiyan, “İstanbul'un lüks restoranları İtalya'dan kurutulmuş kuzu göbeği getirtiyor. Bunların bir kısmı yarı fiyatına Türkiye'den gönderiliyor, İtalya'ya. Birini doğada görebilmek uğruna İsviçre'den Fransa'ya gittiğim mantarları, İstanbul'da sepet dolusu topluyorum. Türkiye yabani mantar cenneti ama farkında değiliz.”