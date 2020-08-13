Vişneli köfte ve tırnaklı pide nasıl yapılır? MasterChef vişneli köfte tarifi…

Mutfaklarda her zaman görmeye alışkın olmadığımız yemeklerden olan vişneli köfte tarfi yazımızda. Özellikle MasterChef yarışmasında da geçen vişneli köfte ile tırnaklı pidenin nasıl yapıldığını, gerekli malzemelerin listesini sizlerle paylaşıyoruz. İşte en kolay ve lezzetli vişneli köfte tarifi...

Değişik tatlar arayanlar için iyi bir alternatif olacak vişneli köftenin yapılışını sizler için hazırladık. MasterChef Türkiye yarışmasında da yarışmacılardan istenen vişneli köfte ile tırnaklı pide tarifi merak ediliyor. En güzel ve lezzetli vişneli köftenin yapılışı detaylarda…

VİŞNELİ KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kg vişne

750 gr köftelik kıyma

1 tatlı kaşığı tuz

30 gr tereyağı

3 soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 limonun suyu

Yarım tatlı kaşığı tuz

3~4 ince pide ekmek

1 demet maydanoz

Karabiber

Kırmızıbiber

Yenibahar

VİŞNELİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Vişnelerin yarısının çekirdeklerini çıkarın. Çekirdekli vişneleri kevgirde ezerek suyunu çıkarın. Yoğurma kabına kıyma, tuz, karabiber ve yenibaharı alıp yoğurun.

Kıymadan ufak parçalar kopararak misket büyüklüğünde yuvarlaklar hazırlayın. Tencereye suyu alın ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek kaynatın.

Köfteleri kaynayan suya ekleyip bir taşım kaynatın. Pişen köfteleri bir kaba alın. Zeytinyağını tencerede ısıtın. Halka doğradığınız soğanları ekleyin.

Soğanlar iyice yumuşayıncaya kadar soteleyin. Domates salçasını ilave edip 1-2 dakika pişirin. Köfteleri ve baharatları ekleyin.

Vişne suyunu ve limon suyunu ilave edin. Orta ateşte 30 dakika pişirin. Çekirdeksiz vişneleri ekleyin ve 10 dakika pişirin. Etin suyu koyulaşana kadar pişirin.

Pideleri baklava dilimi şeklinde kesin. Servis tabağına birbirlerinin üzerine gelecek şekilde yerleştirin. Vişneli köfteleri pidelerin üzerine alın. Maydanozla süsleyip servis yapın.

TIRNAK PİDE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 tatlı kaşığı kuru maya

3 su bardağı ılık su

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tuz

1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

8 su bardağı un

TIRNAK PİDE TARİFİ

Hamuru yoğuracağınız bir kabın içerisine mayayı alın ve üstüne ılık suyu ilave edin. Maya eriyene dek elinizle karıştırın.

Ardından hamur için gerekli olan diğer malzemeleri de ilave edin ve ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yoğurun.

Kabın ağzını streç filmle kapatın ve sıcak bir yerde yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

1 saatin sonunda kabarmış olan hamurunuzu alın ve 3 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı biraz un ve bir merdane yardımıyla oval bir şekilde açın.

Üstüne parmak uçlarınızla şekiller verin ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin.

Üstlerine çırpılmış yoğurdu bir fırça yardımıyla güzelce sürün ve önceden ısıtılmış 240 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirin. Sıcak sıcak servis edin.