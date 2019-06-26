World’s 50 Best açıklandı… İlk defa 2 Türk World’s 50 Best Listesinde….

Açıklanan ilk 20’de 5 tanesine bizzat giderek tecrübe ettiğim restoranlar gerçekten haklı şekilde ödüllendirilmişler. Fransa'nın Menton şehrinde yer alan Mirazur, bu sene birinci oldu. İkinci ise gastronomiyi yakından takip edenlerin çok iyi bildiği Kopenhag'daki Noma oldu.

Ama bizi en çok sevindiren Şef Mehmet Gürs ve Şef Maksut Aşkar'ın listeye girmesi oldu.

Şef Mehmet Gürs'ün sahibi olduğu Beyoğlu'ndaki Mikla 52'inci olurken, Şef Maksut Aşkar ve Erim Leblebicioğlu'nun sahibi olduğu Neolokal 110'uncu oldu.

Gastronomi artık kitleleri peşinden getiren ve turizime değer katan bir konu oldu. Sadece restoran gezmek için insanlar faklı ülkelere gidiyorlar. İstanbul için bu iki restoranımızın başarısı çok önemli… World's 50 best en az michelin yıldızı değerlendirmeleri kadar etkin bir organizasyon… Umuyoruz bu başarılar şeflerimize michelin kapılarını da açar zira İstanbul gerçekten bu organizasyonlarda var olmada geç bile kaldı.

İstanbul'da artık yemek yenilecek yer yok diyenlere bu başarılı şeflerimizin yemeklerini denemelerini tavsiye ediyorum. Bilinçli tüketici artık eskisi gibi ambiyansa para vermek istemiyor. Toi İsmet Saz, Oligark Umut Karakuş, Alaf Deniz Temel gibi şef restoranlarını tercih ederek yemek kültürümüzün şef yorumlarını değerlendirebilirsiniz. Şef restoranlarına toplum olarak vereceğimiz destek aslında kendi gastronomimize verdiğimiz destek bir anlamda…