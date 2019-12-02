Elma dünyanın en sağlıklı meyveleri arasındadır. İçerisinde bulunan lif, C vitamini ve çeşitli antioksidanlar bakımından zengindir. Aynı zamanda düşük kalori miktarı ile zayıflamak isteyenlerin rahatlıkla tüketebilecekleri meyvelerdendir. Peki elma kilo aldırır mı? Elmanın besin değerleri…

Genellikle çiğ olarak tüketilen elmalar ayrıca, turta ve keklerde ve meyve sularında da kullanılabilir. Çeşitli boyut ve renklerde ve çeşitli tipler mevcuttur. Ayrıca elma çok tüketilen ve diyetlerde mutlaka yer alan bir besindir. Peki elmanın kilo alıp- vermeye etkisi nedir?

KARBONHİDRAT

Elmalar genellikle karbonhidrat ve sudan oluşabilir früktoz, sakaroz ve glukoz gibi basit şekerlerden zengindir. Karbonhidrat ve şeker düzeyi yüksek olmasına rağmen glisemik indeksleri düşük olabilir.

LİF

Elmalar lif bakımından oldukça zengindir. Bağırsaklardaki dost bakterileri beslemeye yardımcı olur. Lif aynı zamanda kan şekeri seviyesinin düşmesine ve doygunluğu arttırmanın yanı sıra kilo kaybına neden olabilir.

VİTAMİN VE MİNERALLER

Birçok vitamin ve mineralleri içerisinde barındırır. İyi bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini ayrıca askorbik asit olarak da adlandırılan bu vitamin meyvelerde yaygın bir antioksidandır. Elmalardaki ana mineral potasyum, yüksek miktarda tüketildiğinde kalp sağlığını korur.

ELMA VE KİLO KAYBI

Elma yüksek lifli ve düşük kalorili içecekleri ile kilo vermeyi kolaylaştıran yiyeceklerdir. Bu meyveler öğün arasında veya öncesinde tüketildiğinde kilo vermeye katkı sağlar. Lezzetli olmasının yanı sıra tok tutmaya yardımcı olur.

ELMANIN KALORİ DEĞERİ

100 gr kırmızı elma 52 kaloridir. (orta boy elma)

100 gr kabuksuz elma 55 kaloridir.

100 gr yeşil elma 51 kaloridir.

100 gr kurutulmuş elma 300 kaloridir.

100 ml elma suyu 50 kaloridir.