Evdeki malzemelerle rimel yapımı: Rimel evde nasıl yapılır?

Kimyasal ürünlerin zararlı etkileri canınızı mı sıkıyor? Her zaman doğallıktan ve sadelikten yana iseniz doğal ürünlerle makyaj ürünlerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay tariflerle rimeliniz yapabilir ve bu sayede kirpiklerinizin zarar görmesine engel olabilirsiniz. İşte rimel yapımına dair bilmeniz gerekenler...

Rimel makyajın olmazsa olmaz en önemli parçalarından biridir. Kirpiklere canlılık ve dolgunluk katar. Tek başına rimel sürmeden makyaj yapılması neredeyse imkansızdır ancak sadece bir rimel ve allıkla günlük makyajınızı yapabilirsiniz. Uzun kirpikler her zaman dikkat çekicidir ve kadınlar arasında modası asla geçmez. Rimel kullanımında genellikle siyah tercih edilse de farklı renklerde de rimel çeşitleri mevcuttur. Birçok markanın maskaraları fiyat bakımından dudak uçuklatan cinsten olabilir. Sizde doğallığın cazibesine kapılıp aynı zamanda ekonomik olarak bütçenizi zorlamak istemiyorsanız evdeki malzemelerle rimel yapabilirsiniz. Öyleyse evdeki malzemelerle rimel yapımı nasıl olur? İşte evde rimel yapımı…



RİMEL YAPIMI

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı

1 çay kaşığı balmumu

2 tatlı kaşığı aloe-vera jeli

2 kapsül aktif karbon

Küçük boy kilitlenebilen poşet

Yapılışı;

Hindistancevizi yağı, balmumu ve aloe-vera jelini temiz bir kabın içerisinde karıştırın. Karışımın ocakta benmari usulü erimesini ve kıvam almasını sağlayın. Karışım kıvam alınca aktif karbonu dökerek karıştırın ve ocağın altını kapatın. Bu karışımı kilitli poşetin içerisine dökün. Daha sonra poşette küçük bir delik açarak maskara kabına rahat bir şekilde doldurulmasını sağlayın. Son olarak ağzını kapatın ve doğal maskaranızı kullanıma hazır.