Makyaj yapanlar için günün sonunda makyaj temizliği mutlaka şarttır. Birçok kadın kusursuz bir görünüme kavuşmak için makyaj uygulamasına iyi vakit ayırabilirler. Ancak sıra temizliğe geldiğinde çoğu zaman ihmal edilebilir. Yalnızca su ve sabunun makyajınızı temizlemek için yeterli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz veya iyi temizlik için bir sürü makyaj temizleyicisi satın almanız gerektiğini... Ancak evinizde doğal bir formül hazırlayarak hem en iyi şekilde makyajınızı çıkarabilir hem de cildinize fayda sağlayan bu doğal ürünler sayesinde cilt bakımını da aradan çıkararak cildinizi koruma altına alabilirsiniz. İşte makyaj çıkarmak için kullanılacak doğal formüller...

Makyajınızı cildinizden çıkarmak çoğu zaman sıkıcı gelebilir. Ancak, makyajınızı iyi çıkarmadığınızda gözenekleriniz makyaj kalıntıları ile tıkanır ve bu durum cildinizin gece boyu nefes almasını engelleyerek kendini yenilemesine de müsaade etmez. Bu da ne yazık ki bazı cilt sorunlarını beraberinde getirebilir. Cildinize yüz temizleyici kullanmak makyajı ve gözenekleri derinlemesine temizlik için yeterli olmayabilir. Bu nedenle özel olarak hazırlanmış makyaj temizleyicileri kullanarak cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz. Evde kendi makyaj temizleyicinizi hazırlamak hem oldukça keyifli hem de doğal ürünler kullandığınızdan dolayı oldukça sağlıklı bir yöntemdir. Peki makyajı çıkarmak için kullanılacak doğal formüller nelerdir? İşte en doğal ve sağlıklı makyaj temizleme formülleri…

BAL VE KABARTMA TOZU

Bal ve karbonat makyajınızı çıkarmak için mükemmel bir formüldür. Her ikisinin kombinasyonu cildinizi derinlemesine temizler, bakımını sağlar ve ölü derileri cildinizden uzaklaştırır. Temiz bir beze veya pamuğa biraz bal ve biraz kabartma tozu serpin ve cildinizi hafifçe ovun. Ardından cildinizi durulayarak temizleme işleminizi sonlandırın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı su geçirmez makyajı bile temizlemede tek başına oldukça başarılıdır. Cildinizin temizliğini sağlarken aynı zamanda cildinizi de nemlendirir. Pamuk topunu Hindistan cevizi yağına batırın ve cildinizi nazikçe temizleyin.

SÜT

Süt hem sağlığımızı korumada hem de cildimizi beslemede doğal ve güçlü bir gıdadır. Yüzünüzü sütle silin evet, hepsi bu kadar. Bu sayede hem cildinizi toksinlerden arındırabilir hem de cildiniz nemlendirebilirsiniz. Ancak yağlı cilde sahip olanlar yağsız süt kullanmalıdır.

VAZELİN

Vazelin cildinizdeki tüm kir ve kalıntıların kolay bir şekilde temizliğini sağlar. Ancak kullandığınız vazelin ne kadar doğal olursa o kadar iyi sonuç alabilirsiniz.