Her kadın hayatının bir dönemini saçlarını uzatmaya çalışarak geçirebilir. Hele ki geç uzayan saçlara sahipsek bazen bu yoldan geri dönebiliriz. Fön, düzleştirici ve boyaların verdiği zararı son olarak kestirerek yok etmeye çalışmak asla uzamayan saçlara sahip olmamıza neden olmaktadır. Peki uzamayan saçlar için ne yapılmalı? İşte günlük hayatınıza katmanız gereken alışkanlıklar...

Saçlar çevresel etkenler ve yaşanan psikolojik durumlardan ötürü kırılabilir ve dökülmeler yaşanabilir. Tüm bunları önlemek bazen imkansız olsa da olabilecek hasarları en az indirebiliriz. Sağlıklı uzayan saçlara sahip olmak için bir takım önerileri dikkate almak gerekebilir. Ardından yapılan bakım kürleri saçlarınızın gürleşmesini ve uzamasını sağlayacaktır. Saçların kırılarak incelmesi kimsenin istemeyeceği bir durum olsa da pek çok kadının yaşadığı ortak sorundur. Buna bağlı olarak dökülmeler ve saçların geç uzama sorunu ile sürekli karşı karşıya kalınır. Aynı boyda saç hep aynı görünümü verebilir. Uzamayan saçlarınızdan sıkıldıysanız saçlarınızda bazı yanlış uygulamalar yapıyor olabilirsiniz. Peki, uzamayan saçlar için ne yapılmalı? Tüm ipuçları yazımızda…

UZAMAYAN SAÇLAR İÇİN NE YAPMALI?

SAĞLIKLI BESLENİN

Gür ve uzun saçlara sahip olmak istiyorsanız öncelik her zaman beslenmenize dikkat etmek olacaktır. Saçların alması gereken vitaminleri sağlıklı bir şekilde alarak dökülme sorunlarının ortadan kalkması ve uzaması için en başta sağlıklı beslenme gelmektedir. Saçlar proteinle beslenmektedir. Bu nedenle protein alımına dikkat etmek gerekmektedir. C vitamini eksikliği de saçlarda kırılmalara ve incelmelere neden olur. C vitamini oranı yüksek olan sebze ve meyveler tüketmelisiniz.

SAÇLARINIZI TARARKEN HASSAS DAVRANIN

Duş sonrası ıslak saçları taramak hayli zor olacak ve en önemlisi saçların kırılmasına neden olacaktır. Islak saçların biraz kurumasını bekleyerek saçlarınızı tarayabilirsiniz. Saçlarınız için uygun bir tarak seçiminde hayli önemli. Saçlarınızı tararken kopmasına neden olacak taraklardan uzak durmalısınız. Duş sonrası kurutma makinesi kullanımı saçları matlaştırır ve kurumasına neden olur. Saçlarınızı havlu yardımı ile kurutmalısınız.

SICAK SU İLE SAÇLARINIZI YIKAMAYIN

Sıcak su saç diplerine zarar verir ve dökülmelere neden olur. Sağlıklı uzayan saçlara sahip olmak için saçlarınızı ılık su ile yıkayabilirsiniz. Mümkünse son durulama suyunuz soğuğa yakın olabilir.

SAÇ KREMİ KULLANIN

Saçlarınızın zarar görmemesi için mutlaka besleyici saç kremi kullanmalısınız. Saç kremleri saçların yumuşacık olmasını ve kolay taranmasını sağlayarak kopma sorununu ortadan kaldırır.

ŞEKİLLENDİRİCİLERDEN UZAK DURUN

Saç şekillendiricilerden mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekebilir. Kullanmaktan vazgeçemiyorsanız ısı koruyucu saç bakım ürünleri kullanmanız gerekmektedir.