Oscar ödüllerinde kırmızı halıda yürüyen ünlülerin kusursuz bir ten görünümüne sahip olmaları pek çoğumuzu şaşırtmış olabilir. Evet, cildin bakıma ihtiyacı vardır ama bazen yeterli olmayabilir. Vücut makyajı uygulamak cilt makyajından biraz daha çapa sarf etmenize neden olsa da cildinizdeki tüm kusurları kapatır ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. Peki, vücut makyajı nasıl yapılır? Vücut kusurları makyajla kapanır mı?

Çoğumuzun cilt kusurları vardır. Yara izleri, çatlak izleri ve genellikle diz arkalarında damarlar hatta varisler olabilir. Bu izler her zaman can sıkıcıdır ve özelikle elbise giyme konusunda bizi kararsız bırakabilir. İstenmeyen dövmelerden kurtulma da en iyi yöntem lazer olsa da bu tip kapatıcılar gizlemek istediğiniz dövme ve cilt kusurlarını kapatmada uzun süreli koruma sağlayabilir. Vücuttaki kusurları kapatmak için öncelikle cildin iyice temizlenmiş olması gerekir. Güneş ışığı alan bir yerde uygulamak daha doğal bir görünüm verecektir. İşte vücut makyajı ile ilgili bilmeniz gereken diğer detaylar…

BOYUN VE DEKOLTE MAKYAJI

Dekoteye sahip bir kıyafet giyecekseniz cildinizi aydınlatmanın, güzel ve genç bir ışıltı vermenin en kolay yolu, vücudunuzun yüksek noktalarına vurgulayıcı uygulayabilirsiniz. Boynunuzun yüz renginizle renk farkı olmamasına özen göstermelisiniz. Göğüs bölgesinde ki güneş lekesi ve kusurlarınızı kolayca kapatabilirsiniz.

BACAK MAKYAJI

Özellikle bacak bölgesinde yara ve sinek ısırığı gibi istenmeyen problemleri ortadan kaldırmak için tüm bacağınıza uygun bir kapatıcı kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kullandığınız kapatıcının cilt renginize uygun tonlarda olmasıdır.