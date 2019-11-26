Yüze göre kaş şekli nasıl olmalı? Göz şekline göre kaş şekillendirme işlemleri…

Yüze göre kaş şekli nasıl olmalı? Göz şekline göre kaş şekillendirme işlemleri…

Kaşlarınızın yüz tipinize uygun olması daha güzel bir görünüme kavuşmanızı sağlayabilir. Kaş şekillendirme işlemi beceri ister. Mükemmel bir kaş şekline sahip olmak için yüz şeklinizin açıları ve oranları size yol gösterebilir. Peki, yüze göre kaş şekli nasıl olmalı? Göz şekline göre kaş şekillendirme işlemleri…

Kaşlarınızı yanlış almaktan kaçının. Eğer kaşlarınız seyrek ve düzensizse kaşlarınızın dolması için biraz zaman tanıyabilirsiniz. Kaşlarınızın şekillendirken mümkün olduğunca simetrik ve dengeli olmasına dikkat edin. Kaş renginiz de kusursuzluk için oldukça önemlidir. Aşırı koyu veya açık renkte olması estetik açıdan hoş görünmeyebilir. İşte göz şekline göre kaş şekillendirme işlemleri…

YUVARLAK YÜZ

Yüksek ve kemerli kaşlar daha iyi bir seçenek olabilir çünkü bu daha ince bir yüzün yanılsamasını sağlayacak dikey bir nokta olacaktır. Yuvarlak yüzdeki amaç yüzü uzatmaktır, bu nedenle kaşlarınızı kemerinize doldurarak başlayın ve şekli vurgulamak için biraz daha koyulaştırabilirsiniz.

OVAL YÜZ

Hemen hemen her türlü kaş şeklini kullanabilirsiniz. Yüzünüze çok sert olmayan boyut katacak hafif bir kemerle yumuşak açılı bir kaş deneyebilirsiniz.

KALP ŞEKLİNDE YÜZ

Yuvarlak kaş şekli deneyebilirsiniz bu sayede yüzünüzün daha açısal alanlarını yumuşatmaya yardımcı olacaktır. Kemerli ve yüksek kaşlardan uzak durun. Yüz uyumunuzu dengelemek için kaşlarınızın sağlıklı ve bakımlı tutmaya özen gösterin.

KARE ŞEKLİNDE YÜZ

Yüzünüzün açılarının yumuşatacak ve derinlik katacak hafif açılı kaşları tercih edin. Keskin bir kemerli olmamasına ve çok yuvarlak olmamasına dikkat edin.

UZUN YÜZ

Yüzünüze genişlik eklemeniz gerekebilir. Yüzünüzü dengelemek için yatay bir görünüm verebilirsiniz. Yüzünüzü daha uzun göstermeyecek hafif bir yay şekli elde etmeye dikkat edin.