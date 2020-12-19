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3 bin 500 yıllık altın yazmalı Tevrat ele geçirildi
3 bin 500 yıllık altın yazmalı Tevrat ele geçirildi
Muğla'da tarihi eser ile ilgili bir ihbarı değerlendiren polisler, alıcı kılığına girerek yurt dışına kaçırılacak 3 bin 500 yıllık Tevrat'ı son anda kurtardı.
Yaşar ANTER
Kültür Sanat 19 Aralık 2020 - 11:15

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Muğla iline geldiği ve yanındaki tarihi eseri yurt dışına kaçırmak için hazırlık yaptığı Ü. B.’yi takibe aldı.

Değeri milyonlarca dolar ile ölçülen tarihi eseri satın almak için alıcı kılığına giren polis ekipleri, Ü.B. ile temasa geçti.

(FOTO: SÖZCÜ)

Yapılan operasyonda yanında getirdiği altın varaklı el yazması ile İbranice yazıların ve sembollerin bulunduğu 3 bin 500 yıllık geçmişe ait 35 sayfalık Tevrat’ı ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ü. B., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

(FOTO: SÖZCÜ)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Değeri milyonlarca dolar ile ölçülen tarihi eserin, Yunanistan adalarına kaçırılarak satılacağı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son güncelleme: 11:18 - 19.12.2020
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