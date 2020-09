8. Boğaziçi Film Festivali’nin jüri üyeleri belli oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi açıklandı. Yarışma jürisine bu yıl My Nikifor, Plac Zbawiciela, Papusza ve Birds Are Singing in Kigali filmlerinin Polonyalı yönetmeni Joanna Kos-Krauze başkanlık edecek.

Polonya Yönetmenler Birliği'nin başkanlığını yürütmüş olan yönetmen, senarist ve yapımcı Joanna Kos-Krauze, eşi Krzysztof Krauze ile birlikte yazıp yönettiği filmlerle çok sayıda ödülün sahibi oldu.

ÖDÜLLÜ JÜRİ ÜYELERİ

Joanna Kos-Krauze'nin başkanlığında Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda filmleri değerlendirecek jüri üyeleri arasında; dünya prömiyerini San Sebastián Film Festivali'nde yapan ve 90'ların başında Yugoslavya Federasyonu'nun parçalanma sürecindeki Kosova'da yaşananları anlattığı “Cold November” filmi ile 6. Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan yönetmen Ismet Sijarina, Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yapan “Homeward” ile 7. Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan Ukraynalı yönetmen Nariman Aliyev, Locarno Film Festivali, Toronto Uluslararası Film Festivali ve Busan Uluslararası Film Festivali gibi prestijli film festivallerinde gösterilen “Mariam” filminin yapımcısı, Kazakistan Sinema Merkezi Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Anna Katchko ile Hırvat Film Eleştirmenleri Derneği Başkanı, FIPRESCI Üyesi ve Pula Film Festivali Artistik Direktörü Zlatko Vidackovic yer alıyor.

5 ÖDÜL DAĞITILACAK

Joanna Kos-Krauze'nin başkanlık edeceği Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi bu sene 50 bin TL'lik “En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film” ödülünün yanı sıra “En İyi Yönetmen”, “En İyi Kadın Oyuncu”, “En İyi Erkek Oyuncu” ve “Jüri Özel Ödülü” olmak üzere toplam 5 kategoride 95 bin TL'lik ödül dağıtacak.