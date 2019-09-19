Annem izleyicileri ağlatmaya hazırlanıyor

Yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın yaptığı, Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Annem ile ilgili, "Annem'i izlemeyen giden seyirciler, mendillerini yanlarına almayı ihmal etmesinler” yorumu yapıldı.

Başrollerinde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel'in oynadığı, yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın yaptığı, yapımcılığını HANN ve Motion Content Group'un üstlendiği bu yılın iddialı projelerinden “Annem” filminin galası geçtiğimiz akşam Kanyon Cinemaximum'da yapıldı.

Ayşe Balıbey, Evren Erdoğan, Bener Karaçor'un kaleme aldığı, evladı için imkansızlıkları mümkün hale getiren fedakar bir anne ve annesinden utanan, yaşadığı yerden bir an önce kurtulmak isteyen genç kızın hikayesini anlatan filmde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel ile birlikte rol alan; Sercan Badur, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fulya Özcan, Zuhal Acar, Tuğçe Karabayır da galada hazır bulundular.

MENDİLLERİNİ YANINA ALSINLAR

Film gösterimi öncesi basın mensupları ile bir araya gelen oyuncular, sırayla mikrofona konuşarak, heyecanlarını dile getirdiler. Gazetecilerin; “Filmin davetiyesinin nostaljik mendillerle gönderildiğini” hatırlatması üzerine Yönetmen Mustafa Kotan ve oyuncular; “Bu gösterim filmin galası olduğu için mendilleri biz gönderdik. ‘Annem’i izlemeyen giden seyirciler, mendillerini yanlarına almayı ihmal etmesinler” dediler.

“Annem” filminin galasına; Erol Evgin, Serkan Çayoğlu, Tarık Sezer, Yeşim Ceren Bozoğlu, Murat Evgin, Deniz Akkaya, Gülşah Saraçoğlu, Şencan Güleryüz, Gökçe Özyol ve eşi Ayça Akoğlu Özyol gibi ünlü isimler de katıldılar.