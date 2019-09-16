Apaçık nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘apaçık’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘apaçık’dır.
APAÇIK NE DEMEK: Çok açık, çok belirgin anlamındadır.
APAÇIK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin Apaçık mı, ap açık mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı apaçık şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
ap açık (Yanlış kullanım)
apaçık (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bize yalan söylediği apaçık ortada.”