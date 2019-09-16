Apaçık nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘apaçık’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Apaçık nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘apaçık’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'apaçık'dır. Apaçık mı, ap açık mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘apaçık’dır.

APAÇIK NE DEMEK: Çok açık, çok belirgin anlamındadır.

APAÇIK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin Apaçık mı, ap açık mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı apaçık şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

ap açık (Yanlış kullanım)

apaçık (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bize yalan söylediği apaçık ortada.”