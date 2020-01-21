Aşık Veysel ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ ile anıldı
Atilla Birkiye'nin metinlerini düzenlediği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı dinletide Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek “Dostlar Beni Hatırlasın”, “Bir Seher Vaktinde Gençlik Çağımda”, “Mevsimler İçinde Baharsın Yârim”, “Uzun İnce Bir Yoldayım” şiirlerini seslendirdi.
DİNLETİLER ‘AŞK ŞİİRLERİ’ İLE DEVAM EDECEK
Bağlama sanatçısı Cengiz Özkan ise “Beş Günlük Dünyada”, “Derdimi Döksem”, “Gönül Sanat Nasihatim” türküleriyle unutulmaz bir akşam yaşattı.
İş Sanat'ın gelenekselleşen dinleti serisi, 10 Şubat Pazartesi günü “Aşk Şiirleri” ile devam edecek.