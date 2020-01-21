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Aşık Veysel ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ ile anıldı
Aşık Veysel ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ ile anıldı
Âşık geleneğinin en son temsilcilerinden Âşık Veysel “Uzun İnce Bir Yoldayım” başlıklı şiir dinletisiyle dün İş Sanat’ta anıldı.
Kültür Sanat 21 Ocak 2020 - 12:01

Atilla Birkiye'nin metinlerini düzenlediği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı dinletide Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek “Dostlar Beni Hatırlasın”, “Bir Seher Vaktinde Gençlik Çağımda”, “Mevsimler İçinde Baharsın Yârim”, “Uzun İnce Bir Yoldayım” şiirlerini seslendirdi.

DİNLETİLER ‘AŞK ŞİİRLERİ’ İLE DEVAM EDECEK

Bağlama sanatçısı Cengiz Özkan ise “Beş Günlük Dünyada”, “Derdimi Döksem”, “Gönül Sanat Nasihatim” türküleriyle unutulmaz bir akşam yaşattı.

İş Sanat'ın gelenekselleşen dinleti serisi, 10 Şubat Pazartesi günü “Aşk Şiirleri” ile devam edecek.

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