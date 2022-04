Avatar’ın yeni filminin ismi açıklandı… Avatar: The Way of Water

Gişe rekorları kıran “Avatar”ın devam filminin ismi kamuoyu ile paylaşıldı.

Sozcu.com.tr

CinemaCom'da, filminin ismi “Avatar: The Way of Water” olarak duyuruldu.

Yönetmen James Cameron'un 2009 yılı yapımı “Avatar”ın devam filminin çekimleri, 2017'de başlamıştı.



Sam Worthington ve Zoe Saldana, Jake ve Neytiri karakterlerine bir kez daha hayat verdi.

Filmde kadroya yeni katılan isimler arasında Kate Winslet, Edie Falco, Brendan Cowell ve Michelle Yeoh bulunuyor.

İkinci film için sete dönen isimler ise Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder ve Matt Gerald.

Film 16 Aralık'ta gösterime girecek. “Avatar”, dünya genelinde 2.8 milyar ABD doları hasılat elde etti.

