Bandırma Kitap Günleri’ne katılan SÖZCÜ yazarı tarihçi Sinan Meydan’a büyük ilgi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediyenin düzenlediği 3'üncü Bandırma Kitap Günleri etkinliğine katılan SÖZCÜ yazarı tarihçi Sinan Meydan, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bandırma kitap fuarına ilk kez katıldığını ifade eden Meydan, "Bandırma'nın kitaba ilgili olduğunu biliyordum ama gerçekten buraya geldiğimde hem söyleşide hem de fuarda yoğun bir ilgiyle karşılaştım" dedi.

Halil ATAŞ

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Bandırma Kitap Günleri etkinliğine katılan Tarihçi yazar Sinan Meydan, kitap imzalayıp söyleşi yaptı.

“İKİ SAATİ AŞKIN SÖYLEYİŞİ YAPTIK”

3’üncü Bandırma Kitap Günleri'ne katılan SÖZCÜ yazarı tarihçi Sinan Meydan, “Bandırma kitap fuarına ilk kez katılıyorum. Bandırmanın kitaba ilgili olduğunu biliyordum ama gerçekten buraya geldiğimde hem söyleşide hem de fuarda yoğun bir ilgiyle karşılaştım. Bu tabi beni sevindirdi bir yazar olarak, 2 saati aşkın bir imza yaptık tabi bu da insanların kitaba gösterdikleri ilginin bir kanıtı. Fuar umarım önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek devam eder” dedi.

SON KURŞUN ANITI TARİHİNİ ANLATTI

Bandırma'da bulunan “Ay Yıldız Tepesi Son Kurşun Anıtı” nı ziyaret eden Meydan, şöyle konuştu;

“Öncelikle tabiki benim için burada bulunmak büyük bir onur ve gurur. Çünkü Kurtuluş savaşının 100. yılı gelecek yıl. Türkiye'nin kurtuluş sürecinde Bandırma'nın çok özel bir rolü var, evet ilk kurşun İzmir'de atıldı, Yunan ordusuna karşı Hasan Tahsin 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edildiğinde, Yunan orduları Kordon'a çıktıklarında karşılarında Hasan Tahsin'i bulacaklar, Hasan Tahsin o ilk kurşunla Kurtuluş Savaşı'nın fitilini ateşleyecek.”

“ATATÜRK’ÜN BAŞKOMUTANLIĞINDA KAZANDIK”

“İlk kurşunu biliriz ama son kurşunu pek bilmeyiz” diyen Meydan, “1919'da başlayan milli mücadele 3 yılı aşkın olağan üstü zor bir mücadele önce Sakarya, 1921'in Ağustos ve Eylül aylarının başında Sakarya 22 gün 22 gece süren Mustafa Kemal Atatürk'ün Baş Komutanlığında Sakarya Meydan Muharebesini kazandık” ifadelerini kullandı.

Meydan, “Bu bizim için önemli bir dirençti, eğer kaybetseydik belki de her şeyi kaybedecektik, ne ilk kurşunun bir anlamı kalacaktı ne son kurşunun bir anlamı kalacaktı” şeklinde konuştu.

“BİZİ GURURLANDIRIYOR”

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise şöyle konuştu;

“Gerçekten duyguluyuz neden duyguluyuz Bandırma olarak 1919 yılında Atatürk'ümüzün Samsun'a çıkış vapurunda, kurtuluş mücadelesinin başlangıcında Bandırma'mız vardı.

17 Eylül 1922, Yunanın kendi sahalarımızdan çıkartıldığında yine Bandırma vardı. Son Kurşun'umuz, Ay Yıldız Tepemizde atıldı. Gerçekten 2 tane, önemli unsurun içinde Bandırma'nın olması bizi gerçekten gururlandırıyor.