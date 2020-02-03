Beyazperdede haftanın lideri Eltilerin Savaşı oldu

Hafta sonu en çok izlenen film Gupse Özay'ın yazıp, başrolünü üstlendiği Eltilerin Savaşı oldu. Film, geçtiğimiz yıl vizyona giren tüm filmlerden daha fazla seyirci ile açılışı yaparak dikkat çekti.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, geçtiğimiz hafta sonunda beyazperdede zirvenin sahibi Eltilerin Savaşı oldu. Film, 3 günde 586 bin 946 kişi tarafından izlendi.

En çok izlenen ikinci film ise vizyonda 6’ıncı haftasına giren Rafadan Tayfa Göbeklitepe oldu. 144 bin 234 kişi tarafından izlenen film, toplamda 3 milyon 275 bin 260 izleyiciye ulaştı.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrollerini üstlendiği Baba Parası ise 93 bin 245 kişi tarafından izlendi. Film, toplamda bir milyon 719 bin 980 seyirciye ulaştı.

Listedeki diğer filmler şöyle sıralandı: