Beylikdüzü’nde ‘Caz Günleri’ başladı

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ni dolduran müzikseverler, 3. Beylikdüzü Caz Festivali'nin ilk gününde 'Hakan Toker Trio Grubu'nu izledi. Konuk sanatçı Hakan Çetinkaya'nın da 'Tekamül' adlı parçada Hakan Toker Trio Grubu'na eşlik ettiği konserde, soğuk eylül akşamını cazın en güzel melodileriyle ısıtan müzisyenler dinleyicilerden büyük alkış aldı.

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Beylikdüzü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3. Beylikdüzü Caz Günleri'nin açılışı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbullu müzikseverlerin katılımıyla başladı. ‘Yaz bitti, caz başlıyor' sloganıyla 30 Eylül'e kadar Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam edecek festivalin ilk gününde Hakan Toker Trio Grubu sahne aldı. Piyanoda Hakan Toker, kontrbasta Volkan Topakoğlu ve bateride Ekin Cengizkan'dan oluşan ‘Hakan Toker Trio Grubu dinleyicilere muhteşem bir konser verdi.

İmamoğlu: “Festivalimiz Yıllarca Sürsün”

Konserin sonunda, müzisyenlere plaket ve çiçek takdim eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İlham, huzur ve moral veren muhteşem bir konserdi; çok teşekkür ediyorum, hepinize. Umuyorum, vatandaşlarımız festivalimize sahip çıkar ve biz Caz Festivali'ne nice yıllar devam ederiz. Bugün, gördüğünüz gibi kadın, erkek, genç, çoluk çocuk herkes burada. Daha nice güzelliklerde Beylikdüzü halkıyla bir arada olmayı diliyorum” dedi.