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‘Bir Aşk İki Hayat’ta dört mevsim
‘Bir Aşk İki Hayat’ın geçtiğimiz yaz gerçekleşen çekimlerinde başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, dört mevsimi bir arada yaşadı. Oyuncular, 35 derece sıcaklıkta Moda sokaklarını kar altında dolaştılar.
Kültür Sanat 21 Şubat 2019 - 15:46

Senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Ali Bilgin'in üstlendiği ‘Bir Aşk İki Hayat' filminde dört mevsim arka arkaya tek bir sahnede yaşandı. 15 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşan ve geçtiğimiz yaz çekimleri gerçekleşen filmde başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, 35 derece sıcaklıkta senaryo gereği önce paltolarını giyerek soğuk kış günlerine geri döndüler.

Moda sokaklarını dolaşan ikili, önce kar altında kalarak beyazlar içinde dolaştılar. Bu sırada setin yakınından geçenler de lapa lapa kar yağdığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Akyürek ve Korel, aynı sahnede sırasıyla sonbahar, ilkbahar ve yazı da peş peşe yaşadı.

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