Bugünkü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bu günkü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Bugünkü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bu günkü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'bugünkü'dür. Bugünkü mü, bu günkü mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘bugünkü’dür.

BUGÜNKÜ NE DEMEK: Bugüne özgü, bugün olan, bugün yapılan anlamındadır.

BUGÜNKÜ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin bugünkü mü, bu günkü mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bugünkü şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

bu günkü (Yanlış kullanım)

bu günki (Yanlış kullanım)

bugünkü (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bugünkü ders programı çok ağır.”