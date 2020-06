Demet Akbağ oyunculuktaki başarısının sırrını açıkladı

Usta oyuncu Demet Akbağ, oyunculuktaki başarısının sırrını şu sözlerle açıkladı: "Role büründüğüm her karakterde bir şeyi fark ederim ve bulurum kendimde. Karakter ne olursa olsun ben mutlaka içine bir tutam gerçek ‘Demet’ koyuyorum. Onun sırrı orada gizli. Bunu harmanladığın zaman o karakter yaşar."

TÜRSAK Vakfı’nın internette düzenlediği “Senaryo Sohbetleri”ne katılan usta oyuncu Demet Akbağ, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı. “Rolünüzü neye göre seçersiniz?” sorusuna cevap veren Demet Akbağ, “Hikâyeyi okuduğum zaman o rol zaten beni bir şekilde etkilemeyi başarır ve kendini seçtirir” cevabını verdi.

Senaryoyu okur okumaz o karakteri bir şekilde oynayacağını hissettiğini söyleyen Akbağ, bunun oyunculara özgü içgüdüsel bir şey olduğunu belirtti.

‘OLMAZSA OLMAZLARDAN BİRİ DE MİZAH ANLAYIŞIDIR’

Akbağ, oyunculuğa dair görüşlerine şu cümlelerle devam ettirdi: “Farklı karakterleri keşfetmeyi, onlara bir şey söyletmeyi ve onları anlamaya çalışmaya çok önem veriyorum. Oynayacağım kadın karakter her seferinde çevremdeki birilerinin karışımı oluyor. Bir oyuncu için olmazsa olmazlardan biri de hiç kuşku yok ki mizah anlayışıdır. Zamanlama ve mizah anlayışı bir oyuncunun en büyük zenginliğidir. Bu perspektiften baktığınızda oynadığınız karakter tek boyutlu olmaktan çıkıp çok boyutlu hale dönüşür”.



‘GENÇLER DAHA ŞANSLI’

“Bizim beslendiğimiz dönem ile şimdiki jenerasyonun beslendiği dönem tamamen farklı” diyen Akbağ, şimdiki genç oyuncuların daha şanslı olduğunu, ancak kendilerini kanıtlayıp kalıcı olmak adına çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Her oyunda ve her filmde bir şey öğrendiğini söyleyen Akbağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Role büründüğüm her karakterde bir şeyi fark ederim ve bulurum kendimde. Karakter ne olursa olsun ben mutlaka içine bir tutam gerçek ‘Demet' koyuyorum. Onun sırrı orada gizli. Bunu harmanladığın zaman o karakter yaşar.”