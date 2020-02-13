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Emin Mete Erdoğan’dan üçüncü sergi: ‘Bitkiler, Hayvanlar ve Binalar’
Emin Mete Erdoğan’dan üçüncü sergi: ‘Bitkiler, Hayvanlar ve Binalar’
Emin Mete Erdoğan’ın x-ist’te gerçekleşecek olan üçüncü kişisel sergisi “Bitkiler, Hayvanlar ve Binalar”, 27 Şubat - 4 Nisan 2020 tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.
Kültür Sanat 13 Şubat 2020 - 14:36

Emin Mete Erdoğan, x-ist'teki “Bitkiler, Hayvanlar ve Binalar” adlı üçüncü kişisel sergisinde insanın var olmadığı ama temsilleri yoluyla izinin sürülebildiği bir dünya yaratıyor. Sanatçının yeni serisinde, içinde insanları görmeyi umduğumuz binalarda bitkileri ve hayvanları görüyoruz. Sonsuzluğa uzanıyor gibi görünen bina bloklarına yerleşen bu canlılar, kendi doğal ortamlarında yaşıyorlarmış gibi gözüküyorlar.

Sanatçı bu sergisinin isminde ironi olduğuna değinerek, “Bitkiler ve hayvanlardan sonra kişi insanların gelmesini bekliyor. Ama bu sergide insanlar yerine, insan aklının metaforu olarak binaları kullandım” diyor.

Emin Mete Erdoğan, “Plants, Animals and Buildings VIII”, Tuval üzerine akrilik mürekkep, 50 x 100 cm, 2019

Görsel anlamda sonsuz bir bütünlük hissi yaratmaya çalışan Emin Mete Erdoğan, bu sergide çoğunlukla yuvarlak ve elips gibi köşeleri olmayan tuvaller kullanıyor. Akrilik mürekkep kullanarak işler üreten sanatçı, izleyicinin zihninde “İnsan yapımı cansız bir yapı, doğaya dönüşebilir mi? İnsan doğanın bir karşıtı mıdır, yoksa en başından beri doğanın bir parçası mıydı? Canlı ve cansız arasındaki diyalektik nedir? İnsan ve doğa ilişkisinin dinamikleri nelerdir?” gibi sorular oluşturmayı amaçlıyor.