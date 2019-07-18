Escarteen Sisters, Gümüşlük’ü renklendirdi

İspanyol kız kardeşler Flavia ve Laia Escarteen, Bodrum’da devam eden 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde sahne aldı ve izleyicilere unutulmaz bir konser yaşattı.

Mustafa SARIİPEK / MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'ne konuk olan İspanyol kız kardeşler Flavia ve Laia Escarteen, renkli kişilikleri ve müzikleriyle izleyiciye unutulmaz bir konser yaşattı. Gümüşlük Sahili'nde yer alan festival merkezinde izleyici karşısına çıkan İspanyol Escarteen Sisters, Klasikten funk'a uzanan bir repertuvar ile izleyicilerin karşısındaydı. Kendilerine ait besteleri vokal, keman ve viyolonselle icra eden ikili, eserlerini Katalanca, İngilizce, İspanyolca ve Hollandaca olarak seslendirdi.



ANNELERE HEDİYE BESTE

Konserde, Rocket Music'ten piyasaya çıkan 9 parçalık ve kendi isimlerini taşıyan akustik albümlerine de yer veren Escarteen Sisters, ‘Obertura de la Tonada', ‘Tonada de la Luna Llena', ‘Ulls de Vent' ve ‘Split of Light' gibi sevilen eserlerini seslendirdi. Escarteen kardeşler, anneleri için besteledikleri Mama isimli şarkıyı da bütün annelere hediye etti.

MESAFELERİ KISALTAN MÜZİK

Müziğe büyüdükleri yerden çok uzakta Belçika'da yaşayan büyükbabaları için şarkı besteleyerek başladıklarını ifade eden ikili, müzikleriyle coğrafi mesafeleri kısaltmak ve yakınlık yaratmak istediklerini belirtti. İspanya'nın Penedès bölgesinde, üzüm bağlarının arasında bir çiftlik evinde büyüyen Escarteen kardeşler, iki vokal, viyolonsel ve kemanla dinleyici karşısına çıkıyor. Eğitimlerine halen devam eden kardeşler, yakın zamanda Liceu Konservatuarı'ndan mezun olacaklarını dile getirdi.