Eski first lady Michelle Obama, rekora koşuyor

ABD’de 2008 yılında başkan seçilen ve 2017 yılına dek bu göevi üstlenen Barack Obama’nın eşi Michelle Obama, geçtiğimiz yıl otobiyografik eseri Becoming’i okurlarla buluşturmuştu. Kitap, geçtiğimiz yılın Kasım ayında okurlarla buluştuğunda sadece bir haftada 1,4 milyon satmıştı.

Obama aynı zamanda Hilary Clinton’un 2003’te çıkardığı ve ilk haftada 600 bin satan Living History kitabının rekorunu da kırmış, bir haftada kitabı en çok satış yapan first lady’si unvanını almıştı.



CLINTON GİBİ BAŞKANLIK YOLUNDA YÜRÜYEBİLİR

Obama’nın kitabı, sadece 5 ayda 10 milyonu aşkın satış yaptı. Kitap, biyografiler arasında en çok satışı yapılan 20’inci eser oldu.

Kitaba olan bu ilgi, Obama’nın da Hilary Clinton gibi eşinin ardından başkanlık yolunda yürüyebileceğine dair dedikodulara yol açtı.