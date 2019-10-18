Farklı türler aynı çatıda buluşuyor

İstanbul merkezli plak şirketi Partapart’ın 2012 yılından bu yana sıra dışı bir programla gerçekleştirdiği, yerli yabancı birçok sanatçıya sahnesinde yer verdiği IndieCity festivalin yedincisi 8-9-10 Kasım tarihlerinde German Legend sunumuyla gerçekleşecek.

Üç gün boyunca şehrin farklı noktalarında gerçekleşecek festival; dünyanın dört bir yanından etkileyici performanslarıyla öne çıkan sanatçıları yerli sahnenin yetenekli isimleriyle bir araya getirerek, Avrupa ve Anadolu yakasında müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunacak. Farklı müzik türlerini aynı çatı altında buluşturmaya devam eden German Legend Presents IndieCity festivali açılışını 8 Kasım Cuma gecesi Babylon’da yapacak. Barcelona merkezli Hivern Discs'in kurucusu, elektronik müzik sahnesinin en saygı duyulan isimlerinden John Talabot ve Ninja Tunes'dan yayınladığı albümü ile dikkatleri üzerine çeken Lamusa II'nin müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacağı gece yerli sahneden Nova Persona'nın performansı ile başlayacak.

9 Kasım Cumartesi günü Anadolu yakasına taşınan festivalde, son dönemin ses getiren isimlerinden Die Wilde Jagd'ın post krautrock ve psikedelik temelli canlı performanslarına, hafızalarda iz bırakacak olan yeni mekânında Otto Moda ev sahipliği yapacak. Ademán'ın DJ Seti ile başlayacak gecenin devamında ise Mind Shifter izleyicileri zamanın içinde çeşitli salınımlara davet edecek. Die Wilde Jagd’ın ardından Aunt Zero’nun canlı performansı ile buluşacak olan dinleyiciler lokal sahnenin tanıdık isimlerinden Heavie’nin DJ seti ile geceye devam edecek.

Pazar günü ise Festivalin kapanış etkinliği Kırım Kilisesi'nin büyüleyici atmosferini ele geçirecek olan ambient tınıları ile 16.30-21.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Yunanistan'dan ilk defa ülkemize gelen Serafim Tsotsonis ve Ocean Hope ikilisinin canlı performansları ile beklenmedik bir müzikal şölenin kapıları aralanacak. Serafim Tsotsonis'in Temmuz ayında bir başyapıt edasıyla karşımıza çıkardığı son albümü Believers'ı 10 Kasım'da canlı dinleme şansına erişenler Kırım Kilisesi'nden tarifsiz bir enerjiye kapılmış olarak ayrılacaklar. FFRW'nin başlatacağı bu eşsiz buluşmada Forlorn Hope ve Sumatran Black'in de canlı performansları gerçekleşecek.

8 Kasım Cuma – Babylon

21:30 Kapı Açılış

22:00 Nova Persona

23:30 Lamusa II

00:30 John Talabot

9 Kasım Cumartesi – Otto Moda

21:00 Ademán

22:30 Mind Shifter

23:45 Die Wilde Jagd

01:00 Aunt Zero (live)

02:00 Heavie

10 Kasım Pazar – Kırım Kilisesi

16:30 Kapı açılılş

17:00 FFRW (live)

18:00 Sumatran Black

19:00 Forlon Hope Live

20:00 Serafim Tsotsonis & Ocean Hope (live)