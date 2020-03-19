Gal Gadot coronaya karşı ünlüleri örgütledi

Ünlü oyuncu Gal Gadot, eğlence sektörünün önde gelenlerini organize etti ve corona virüsü ile savaşanlara moral olmak için, John Lennon'ın Imagine parçasını seslendirdi.

Coronavirüs salgını nedeniyle Hollywood yıldızları, müzisyenler, tiyatrocular da herkes gibi evlerine kapandı. Herkes kendince bir şeyler yaparken, Wonder Woman’ın yıldızı Gal Gadot ise, çevresindeki ünlüleri örgütleyerek John Lennon’ın Imagine şarkısı eşliğinde bir klip hazırladı.

8 gündür kendini karantinaya alan Gadot, James Marsden, Sarah Silverman, Sia, Amy Adams, Will Ferrell, Natalie Portman, Zoe Kravitz, Cara Delevingne gibi onlarca ünlüyü bir araya getirerek, bir video paylaştı. Videoda tüm ünlüler, bir suikaste kurban giden John Lennon’ın Imagine parçasını seslendirdi. Paylaşılan video, oldukça ilgi gördü…