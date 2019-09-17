Göbeklitepe’ye benzeyen Harbetsuvan Tepesi’nde kazılar başladı

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe'ye benzeyen ve heyecan yaratan Harbetsuvan Tepe'de kazı çalışmalarına başlandı. 2014 yılında keşfedilen ancak kazı çalışmalarına yeni başlanabilen Harbetsuvan Tepesi'ndeki çalışmaları yürüten Prof. Dr. Bahattin Çelik, "Harbetsuvan Tepesi'nde aynen Göbeklitepe'de olduğu gibi tapınak alanları tespit ettik" dedi.

Şu ana kadar bilinen dünyanın en eski tapınak alanı olan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa’da bulunan (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Göbeklitepe’deki T tipi dikili taşlarla benzerlik gösteren Eyyübiye Belediyesi sınırlarında yer alan Harbetsuvan Tepe’de kazı çalışmaları başladı.

‘GÖBEKLİTEPE GİBİ ÇOK ÖNEMLİ BİR YER’

Kazı çalışmalarına bilimsel danışmanlık yapan Prof. Dr. Bahattin Çelik, Şanlıurfa’nın çok önemli bir tarih kültür kenti olduğunu söyledi. Harbetsuvan Tepesi’nin kent merkezine 55 kilometre mesafede bulunduğunu anlatan Çelik, “Harbetsuvan tepesinde yaklaşık 6 dönümlük bir alan içerisinde yaklaşık 2 yıldır kazı yapıyoruz. Eyyübiye Belediye Başkanlığı´nın destekleriyle burada kazı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu Harbetsuvan Tepesi’nde aynen Göbeklitepe’de olduğu gibi tapınak alanları tespit ettik. Göbeklitepe’nin son evresine ait bulgular tespit ettik. Harbetsuvan Tepesi de aynen Göbeklitepe gibi çok önemli bir yer olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.



DHA