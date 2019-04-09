Gökhan Türkmen’den anlamlı davet: “Konsere kitapla, kalemle, defterle gel!”

Gökhan Türkmen, ilk kez DasDas Sahne'ye çıkacak ve Akustik Konser Serisi kapsamında 20 değerli müzisyenden oluşan orkestrasıyla konser verecek. Konsere kitapla, kalemle ve defterle gelinmesi yönünde çağrı yapan Türkmen, bu eşyaların ihtiyaç sahipleri okullara ulaştırılacağını duyurdu.

Gökhan Türkmen “Akustik Plus” adını verdiği konseptle ilk defa 13 Nisan’da DasDas’da sahne alacak. Yıllardır birlikte yol aldığı GT Band'in yanı sıra yaylılarda ve tahta üflemelilerde birbirinden değerli müzisyenler Türkmen'e eşlik edecek. Konserlerinde sahne performansı ile dikkat çeken müzisyen, Akustik Plus'ta farklı bir kurguyla sahne alacak.

Türkmen, bilinen parçalarının yanı sıra 2019 yılında yayınladığı Virgül mini albümünün şarkılarını da seslendirecek.

KİTAPLA GEL, GELECEĞE IŞIK TUT

Uzun yıllardır sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık yaratmayı amaçlayan müzisyen ve ekibi, akustik konser serisiyle “Geleceğe Işık Tut” projesine destek vermeye devam ediyor. 13 Nisan'da dinleyicilerin beraberinde getirecekleri kitap, kalem, defter gibi kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar Geleceğe Işık Tut ekibi aracılığıyla ihtiyacı olan okullara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ulaştırılacak.