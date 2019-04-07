Haftanın Kitapları

Arkadaşları onu anlattı

Bilge… Türkiye sol hareketinin aktivistlerinden gazeteci-dış politika yazarı, Türkiye Barış Derneği yöneticilerinden, çevreci, yazar ve çevirmen, yayıncı Ayşe Bilge Dicleli Türkiye kadın hareketinin 1990’lı yıllardaki önde gelen

isimleri arasındaydı. Bu kitap onun yaşamını, çalışma ve katkılarını yeni kuşaklara yansıtabilmek amacıyla hazırlandı. Ailesinden, çocukluğundan, okul yıllarına ve sonrasının değişik dönemlerine, son günlerine kadar Bilge’yle birlikte olmuş arkadaşları onu anlattı. (Optimist Yayınları)



Büyük usta anıldı

Büyük usta “Yaşar Kemal: İnsanı, Toplumu, Dünyayı Kucaklamak” adlı sempozyumla 2016 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde anıldı. Sempozyumda büyük ustanın, topluma, insanlara ve dünyaya bakışı farklı açılardan dile getirilirken; romancılığı, gazeteciliği, röportaj yazarlığı, doğaya ve çevreye karşı olan duyarlılığı, kadının toplumdaki yerine ilişkin görüşleri tartışıldı. (Literatür Yayıncılık)



Anlamak lazım

Deniz Erten'den Misafirsin-I-İşaret 5. “Misafir” kelimesi çok ilginçtir mesela… “Tefsir, sefer ve misafir” kelimeleri, hepsi birbiriyle bağlantılıdır. “Kuran'ı tefsir ediyorum” demek aslında “Dünyadaki misafirliğimin anlamını yani marifeti öğrenmeye çalışıyorum” demektir. “Şu ayet ne diyor? Bunun anlamı ne?” diye o kitap bu kitap gezmeden önce “tefsir” ne demek anlamanız lazım… (Mona Kitap)



Üniversitenin mahiyeti

Muhittin Şimşek'ten Tartışmaların Odağındaki Kurum Üniversite-Darülfünundan Günümüze. Bu çalışmada; Tarihten günümüze üniversitenin mahiyeti, Cumhuriyet öncesi ve sonrası Yüksek öğretimleşmeyi etkileyen sosyal, siyasal ve ekonomik etkiler dönemler itibariyle değerlendirilmiştir. Ayrıca bu faktörlerin etkilediği üniversitelerdeki değişim, dönüşüm ve gelişim akıcı bir üslupla anlatılmıştır. (Alfa Yayıncılık)



Kadınlık ve erkeklik algısı

Nihan Kaya'dan İyi Toplum Yoktur. İnsanın en önemli aynası cinselliğidir. Aynı şekilde toplumlar da cinsiyet ve cinsellik üzerinden şekillenirler nitekim bu ikisi aslında aynı şeydir. Toplumun, bireyleri kendi uzantısına dönüştürebilmesi için, kadınlık ve erkeklik algısı yaratılır, bu algı törenlerle pekiştirilir. Varlığından bir şekilde haberdar olduğumuz ve kanıksadığımız her tören, bizi topluma kurban eder ve toplumu da ölü, işlevsiz kılar. (İthaki Yayınları)



Masalsı bir hava

Nursel Duruel ikinci kitabı Yazılı Kaya'da öykünün sınırsız olanaklarını araştıran, yeni biçimler yaratan, kısa, kıvrak, vurucu metinler ortaya koyuyor. Bilinç altımızda yer etmiş kültürel simgelerle, geleneksel metaforlarla, kısacası tarih, arkeoloji ve mitolojiyle beslenen öyküyü şiirsel bir dile kavuşturuyor, masalsı bir havaya sokuyor. (Yapı Kredi Yayınları)



Ölümsüz aşk

Etem Oruç'tan Meyhaneci Şahap. Nazilli'nin Meyhaneci Şahap'ından, Gıdı Gıdı Treninden, Alamutlu Rum kızının ölümsüz aşkından ve pek çok yaşanmış olaylarından izler bulacaksınız. Okurken bazen ağlayıp bazen de gülümseyerek benim yazarken yaşadığım duyguları ortak olacak, tarihin derinliklerinden kopup gelen seslerle buluşacaksınız. – Etem Oruç (Berfin Yayınları)



Çingenelerin kültürü

Osman Cemal Kaygılı'dan Çingeneler. Yazar, kült romanında gündelik hayatın önemli figürlerinden Çingenelerin kültürüne değdiriyor kalemini. Yazar, birlikte yaşadığımız ama haklarında neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz İstanbul Çingenelerinin günlük yaşamı, kültürü, müziği, eğlencelerini; müziğe tutkun, araştırmacı bir gencin hikâyesiyle birlikte, ilginç bir kurguyla anlatıyor. (Can Yayınları)



Krizden çıkış

Ümit Özdağ'dan Kaçınılmaz Çöküş-AKP Rejiminin Dörtlü Krizi. Kitap, aşama aşama AKP rejiminin devlete nasıl yerleştiğini, seçmende AKP seçimleri kaybederse iç savaş çıkar algısının nasıl yaratıldığını, Devlet Krizi, Milli Birlik Krizi, Ekonomik Çöküş ve Suriyeliler Krizi olmak üzere dört ana başlıkta irdeliyor, krizden çıkışın yol haritasını çiziyor. Bu kitabı okuduktan sonra hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlayacaksınız… (Destek Yayınları)



Gazetecinin öyküsü

Oktay Akbal'dan İnsan Bir Ormandır. Türk edebiyatının usta kalemi kitabında anıları ile bugünü arasında yaşayan, geleceğe bakmak için geçmişiyle hesaplaşan, kırklı yaşlarının sonuna gelmiş bir gazetecinin öyküsünü anlatıyor. İnsanın alışkanlıklarına, anılarına, deneyimlerine dair düşünce ve duyguların anlatıldığı roman, geçmişin hayatımızdaki yerini bir kez daha gözden geçirmemizi sağlıyor. (Doğan Kitap)



Işık saçıyorlar

Ellen Bailey'den İlham Verici Etkinliklerle Mucize Kızlar. Bu kitap seni, karşılarına çıkan engellere rağmen hiç yılmadan denemeye, üretmeye, çalışmaya ve keşfetmeye devam eden kadınların yolundan yürümeye davet ediyor. Mucize Kızlar çalışkanlıkları, yaratıcılıkları ve kararlılıklarıyla çevrelerine ışık saçıyorlar. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)

Başarılı bir kadın

Laura Beers'ten Ellen Wilkinson-Bir Sosyalist ve Feministin Hayatı. Korkusuz bir feministti. Kızıl saçlarıyla her yerde kendini belli eden, ne olursa olsun mücadelesinden vazgeçmeyen başarılı bir kadın. Halka seslendi, parlamentoda saatler süren oturumlarda yılmadan görüşünü savundu, iki yüz işsiz erkeğin hükümete taleplerini iletmek için yaptığı beş yüz kilometrelik yürüyüşe liderlik etti. (Hep Kitap)



Gerçek bir hikâye

Alexandria Marzano Lesnevich'ten Bir Bedenin Gerçeği. Korkunç bir suç. Gizlenen aile sırları. Bedenlere saklanan gerçekler. Avukatlar. Katiller. Hapishaneler. Alkolik ebeveynler. Yüzleşmemiz gereken travmalar. Affetmenin gücü ve sarsıcı bir gerçek hikâye. “Hayatın sahici karmaşalarını benimseyen, nadir kitaplardan.” -Mark Haddon, Süper İyi Günler'in yazarı. (İthaki Yayınları)



Cumhuriyetin öncüleri

Özlem Özdemir'den İlham Veren Cumhuriyet Kahramanları-Öncü Erkekler. “Bir cumhuriyet kadını, cumhuriyetin öncülerini anlatıyor… Deneyimli gazeteci, yazar, söyleşi uzmanı bu kitabında bir din/tarım toplumundan çağdaş bir endüstriyel/kentsel toplum yaratan devrimin öncülerini anlatıyor.” Emre Kongar. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Gökyüzünü süslerler

Evin Okçuoğlu'ndan Uçuşan Öyküler. Pencereden dışarı bakınca gördüğümüz hayvanların başında kuşlar gelir. Deniz kıyısında martılar, parklarda güvercinler, kargalar… Kimi evde de muhabbet kuşları var. Bazen kırlangıçlar, bazen de göç eden leylekler gökyüzünü süsler. Öyküleri okudukça onları daha da seveceksiniz. (Kora Çocuk)



Tutku esirleri



Deniz Erten'den Misafiriz-Ş-İşaret 6. Dünyanın esirleri… Bedenin esirleri… Malın mülkün esirleri… Makamların, evlatların, hırsların, tutkuların esirleri… Beni unuttunuz, ama daha acısı kendinizi unuttunuz. Varoluş sebebinizi, ilahi hakikatinizi, aslen kim olduğunuzu ve neden dünyaya gönderildiğinizi unuttunuz! Sıladasınız diye “salat” ile çağırdım sizi… (Mona Kitap)



Duygular

Değişir Herşey… İlhan Özay’ın uzun yıllar biriktirmiş olduğu duygularını lirik bir biçimde anlatmış olduğu ikinci şiir kitabıdır. (Özay Yayınları)



Seyir sizin, seçim sizin

Atilla Dorsay'dan Bir Ömürden Seçilmiş Tablolar. Sinema eleştirmeninden ilk kez günışığına çıkan tanıklıklar ve anılar… Yazardan: Bu kitabı yazarken itiraf edecek çok şeyim olduğunu anladım. Hıristiyan vari bir ‘günah çıkarma' kurumundan söz etmiyorum, papaza gerek yok! Her birinden dersler aldığım o hatalarımın gençlere de bir şeyler öğreteceğine inandım. Seyir sizin, seçim sizin… (Remzi Kitabevi)



Susmak bazen anlamaktır

Yüksel Pazarkaya'dan St Louis Günleri. Yazarın öncelikli uğraşı her zaman şiir ve şiir çevirisi oldu. İlk kitabı Koca Sapmalarda Biz Vardık (1968) ile başlayan şiir sürüyor. Kitap şairin ‘Writer in residence' olarak bir süre yaşadığı St Louis Washington Üniversitesi'nde geçen günlerin izlerini ‘şiirgünce' olarak yansıtıyor. (Yapı Kredi Yayınları)



Ezilmeye başladı

Holly Ringland'dan Alice Hart’ın Kayıp Çiçekleri. June'un ve çiftliği işleten kadınların gözetimi altında Alice, yeni hayatına alışmaya çalışıyor ancak ailesinin geçmişi hakkında bilmediği şeylerin ağırlığı altında ezilmeye başlıyordu. Alice kaçmaya karar verdi. Kendini nefes kesen çiçeklerle dolu bir çölün ortasında bulduğunda, karizmatik ama tehlikeli biriyle de tanışacak ve anlatabileceği en önemli hikâyenin, kendi hikâyesi olduğunu öğrenecekti. (Yabancı Yayınları)



İstasyon Meydanı

Burcu Aktaş'tan İstasyonda Vals. Tepesinden sığırcıklar uçan İstasyon Meydanı, sakinlerine neler sunar neler… Balerini, dönme dolabı, atlıkarıncası, çarpışan otomobilleri ve salıncaklarıyla çevresine kahkaha saçan bir lunapark… Muhteşem bir orkestra eşliğinde, siyah-beyaz sessiz filmler gösteren bir sinema… Kurabiyeler, kekler ve pastalarla dantel gibi bezeli vitriniyle, benzersiz tatlılar sunan bir pastane… (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Çarpıcı bir kitap

Jacques Peretti'den Dünyayı Değiştiren Gizli Anlaşmalar. Genelde hayatımızdaki en temel belirleyicinin, seçtiğimiz siyasetçiler olduğunu düşünürüz. Oysa anlaşmalar her zaman siyasetçiler ve devletler arasında yapılmıyor. Gazeteci yazar, yirmi yıldır çokuluslu şirketlerin CEO’larından politikacılara, ekonomistlerden bilim insanlarına kadar hayatımızı değiştiren kararların arkasındaki insanlarla yaptığı röportajlardan edindiği deneyimle bu çarpıcı kitabı kaleme aldı. (Timaş Yayınları)



Hayalet diye bir şey yoktur

Philippa Pearce'den Odadaki Hayalet. Defne ve erkek kardeşi Engin, anne ve babalarıyla birlikte, birkaç günlüğüne büyük teyzeleri Gül’in deniz kenarındaki evine gelmiştir. Defne, geceyi evin çatı katındaki misafir odasında geçirecektir. İlk başta burayı çok sever. Ama kardeşi olur olmadık zamanlarda hayaletlerden bahsetmeye başlayınca yüreğini garip bir huzursuzluk kaplar. (Tudem Yayınları)



Pas ve boya parçacıkları

Jo Nesbo'dan Susuzluk. Kurban Tinder bağımlısı bir kadın. Soruşturma ekibinin elindeki tek kanıt, kadının yaralarındaki pas ve boya parçacıkları. İki gün sonra ikinci bir cinayet işleniyor. Yine Tinder kullanıcısı olan aynı yaşlarda bir kadın, benzer şekilde öldürülmüş. Bu vakayı çözebilecek tek kişi var: Polisliği bırakan Harry Hole. Harry ise artık sevdiği kadını ve oğlunu tehlikeye atmak istemiyor. (Doğan Kitap)