Haftanın Kitapları

Sosyoloji seminerleri

Şehir ve Sosyoloji-Sosyoloji Seminerleri 3. Sunuş: Ayşen Şatıroğlu. Önsöz: Melike Akbıyık. Şehri Tanımak: Görünmeyeni Keşfetmek- Saadet Özen. Kendimdeki Şehri Anlatmak :Cengiz Özdemir. Toplumu Açıklama Girişimi Olarak Şehir : Prof. Dr. Korkut Tuna. Şehir Coğrafyası : Prof. Dr. Süha Göney. (Alfa Yayıncılık)

Dostluk, birlik vardı

Serdar Özkan'dan Cennette Hüzün. Gözlerinde ışık ve sevgi vardı her birinin. Dostluk, birlik, aşk vardı; öyle büyük bir aşktı ki bu, her şeyi bir yapıyordu. Onun için, o ağacın altında aslında üç kişi değil, tek bir kişi vardı. Musa, İsa ve Muhammed, işte o tek kişinin farklı yüzleriydi sadece. İki göz gibi. Gözler iki olsa da, bakış tekti. Dalgalar gibi. Dalgalar çok olsa da, hepsi aynı denizdi.” (Artemis Yayınları)



Bilgece düşünce

Hidayet Karakuş'tan Atasözlerine Öyküler. Ömer Asım Aksoy, çok değerli incelemelerinden sonra atasözleriyle ilgili şu tanımı veriyor bize: “Atalarımızın, uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak ilkeleştiren, kalıplaşmış biçimleri bulunan, kamuca benimsenmiş özsözlerdir.” Yazar, Atasözlerine öyküler yazarken hem eski kaynaklardan uygun öyküler derledim, hem kendi gözlemlerimden çıkardığım olayları atasözlerine göre öyküleştirdim. (Bilgi Yayınevi)



Şiddet ve arzu

Sophie Mackintosh'ten Su Kürü. Sen bir kızsın. Savunmasızsın. Erkekler zarar verecektir sana; hele dış dünyadakiler kesinlikle yapacaktır bunu. Bedenler yalnız gözetim altında olduklarında güvendedirler. Bu acıların seni en kötüsüne hazırlayacak; hastalıkta çekeceklerinin yanında, tedavide çektiklerin bir hiç. Hadi gel, şimdi oyun zamanı… Kitap, şiddet ve arzu üzerine akıllardan çıkmayacak bir hikâye anlatıyor. (Can Yayınları)



İnsanlık onuru

Osman Balcıgil'den Putlar Yıkılırken. Tarihin en büyük ‘put yıkıcı'larından Nâzım Hikmet, kendisiyle yüzleşirken aslında epey mahcup! İkinci Dünya Savaşı'nın acımasızlığı; düşüncesi, sözü ve eylemi olanları alabildiğine ezecektir. Özellikle Nâzım ve peşi sıra savrulan iki güzel çocuğu. Bezdiren polis takipleri, tabutluklar, işkence odaları, 1500 vatlık lambalar, falakalar ve insanlık onurunu yok etmek üzere icat edilmiş başka ne varsa… (Destek Yayınları)

Özgürlüğü tadacak

Chimamanda Ngozi Adichie'den Mor Amber. Kambili, ergenliğini Katolik bir sofuluğun hüküm sürdüğü, sömürgeciliğin şekillendirdiği zengin baba evinde kardeşi Jaja ile birlikte geçirirken, okutman halasının, bahçesinde mor amberlerin açtığı yoksul evinde özgürlüğü ve ilk aşkı yaşar. Kurtuluşun kapısı, evin sessiz ve cefakâr annesi tarafından trajik bir biçimde açılacak, Kambili ve Jaja, babanın, Tanrı'nın ve diktatörün ülkesinde mor amberler kadar güzel olan özgürlüğü ve isyanı tadacaklardır. (Doğan Kitap)



Beslenme üzerine

Banu Savu'dan Sağlıklı Hayat 3. Serinin üçüncü kitabında, kulüp üyelerinden Barış, sağlıklı bir hayat için neler yapılması gerektiğini ve beslenme üzerine yaptıkları söyleşiyle bu bilgileri diğer öğrencilerle nasıl paylaştıklarını anlatıyor. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Olağanüstü serüvenler

Nazlı Eray'dan Gece Çiçeği İstanbul. Aldıkları biletlerle masal dünyasına giren Nazlı ve Osman'ı olağanüstü serüvenler beklemektedir! Roman kahramanı gibi arzı endam eden İstanbul, şehrin semtlerini gölgesiyle karartmış bir dev, “Hayatım roman” diyerek yazar olup şöhrete kavuşan bir begonya, büyüyle mavi bir el sabununa çevrilen prenses, pasta evde yaşayan Kukuman Kadın, yanlışlıkla kanaryaya dönüşen Nazlı'yla Osman, kafes arkadaşları Hezarfen Ahmet Çelebi ve daha niceler. (Everest Yayınları)



Kent insanı portresi

Füsun Çetinel'den Küçük Pis Yeşil Böcek. Bir çocuğun ve küçük bir böceğin, insan seli, yürüyen merdivenler, metro istasyonları ve beton kuleler arasında yükselen çığlığına kulak veriyor. Roman, kent yaşamının ve işinden okulundan dönen bir grup kent insanının portresini, köydeki yaşamını özleyen bir çocuğun naif gözünden çiziyor. (Günışığı Kitaplığı)



Bir arayışın romanı

Berk Yaltırık'tan Istrancalı Abdülharis Paşa. Yazardan 17. yüzyılda başlayıp günümüze dek ulaşan, tarihi kurguyla korkuyu harmanlayan yeni bir kitap. Hırsının kölesi derebeylerinin, geceleri dolaşıp kapıyı pencereyi tırmalayan şeylerin, insan suretli canavarların, efsaneyle hakikatin birbirine karışıp tarihin sislerinin ardına gömülen bu roman, kâh kanlı baskınlara tutulan kâh geleneklerin kamçısı altında inleyen Balkan tarihine uzanan karanlık bir araştırmanın serüveni. Zamanın yavaş aktığı bir coğrafyada ürpertili bir arayışın romanı… (İthaki Yayınları)



En güzel şey

Erkan Aydın'dan Haremeyn Mekke-Medine. Bu dünyada bir çift gözün görebileceği en güzel şey nedir? Ki bakmaya doyulmasın. Onu bir kez olsun görmek için binlerce kilometre yol kat edilsin. Onunla ilk karşılaşmada göz pınarları çağlasın, aksın. İnsanın dizlerinin bağı çözülsün. Evet, bu soruya dünyadaki 1 milyar 800 milyon Müslümanın vereceği ortak cevap hiç şüphesiz Kâbe-i Muazzama'dır. (Kapı Yayınları)



Şiirin çocukluğu

Haydar Ergülen'den Tuhafiye. Ölümlerin ağırlığı, doğumların şenliği, çocukluğun şairliği, şiirin çocukluğu… Şair, geçmişin gül bahçelerinden geleceğin nar bahçelerine doğru yürürken, günlerin getirdiği ve götürdüğü duygular arasında düşlediklerini bir araya getiriyor. (Karakarga Yayınları)



Macera başlıyor

Şeref Düzyatanlar'dan Ecnebi Şeref’in Doğuşu. Dünyaca ünlü kâhin Baldemar Dagoberto'nun Türkiye'yi ve dünyayı ilgilendiren kehanetleri nelerdi? 28 Ocak 1986'da Tokat'ta neler yaşandı? Gurbetçi Nebi'nin karşısına çıkan işaretlerin anlamı neydi? Bu işaretlerin bugüne etkileri neler oldu? Macera, Şeref'in doğuşuyla başlıyor! (Kırmızı Kedi Yayınları)



Keskin, patlayıcı, komik

Oyinkan Braithwaite'den Kız Kardeşim Seri Katil. “Bomba gibi bir kitap, keskin, patlayıcı, komik.” The New York Times. “İnsanı kahkaha atmak, ağlamaya başlamak ve ataerkil düzene derhal başkaldırmak arasında kararsız bırakıyor.” Vogue. “Braithwaite bu heyecan verici ilk romanında şiddet, sadakat ve ailenin karanlık ama komik bir incelemesine girişirken kız kardeşlik bağlarının gücünü de sorguluyor.” Time. (Mundi Yayınları)



Dünyada çay kültürü

Ebru Erke'den Çay. Çayın kökeni, üretimi, demlenişi ve dünyada çay kültürü… Üretim şekli, tarladan fincana kadar geçen süreç, dünyadaki farklı çay alışkanlıkları ve kültürleri, en nadide çaylar, iyi çay demlemenin incelikleri, bir uzman gibi çay tadımı yapmanın sırları ve çaya dair merak edilen her şeyi bu kitapta bulacaksınız. (Remzi Kitabevi)



Mucitlerin hikâyeleri

Borin Van Loon'dan Matematik-Çizgibilim. Matematik, antik zamanlardan modern medeniyetler dönemine kadar matematik tarihinin izini sürüyor; önemli buluşları ve mucitlerin hikâyelerini okura sunuyor; sayı sistemleri, kalkülüs, kaos teorisi ve daha pek çok merak edilen konuya değiniyor; en önemlisi ise matematiğin hâlâ devam eden gelişimini gözler önüne seriyor. (Say Yayınları)



Aldatıcı savaş taktikleri

Ahmet Nurullah Özdağ'dan Türklerin Savaş Sanatı. Özellikle Türk tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biri olan 11. ve 14. yüzyıllar arasındaki Türk devlet ve topluluklarının sık sık girişmek zorunda oldukları savaşlarda kullandıkları aldatıcı savaş taktikleri ve farklı stratejileri ayrıntılı bir şekilde, ilgi çekici şekil ve görsellerle anlatıyor. Kitap, göçebe ve yerleşik savaş usullerinin bazen karşılaştığı bazen de iç içe geçtiği bir zaman dilimini ele almaktadır. (Timaş Yayınları)



Uçurumdan attılar

Hasan Sağlam'dan Yasak Mıntıkanın Çocukları/Tertele-i Dersim. Bu kadar kan, kin ölüm ancak insanın hırsı olabilir. Hırslarını sırtlarına alanlar Dersim'e doğru yola çıkmışlardı. “Şaki, beyaz donlu, eşkıya” olarak tanımladıkları mazlumların topraklarına karargahlarını kurdukları bir sabah, ağır makineli silahların ürkütücü sesi ile “terteleye” başladılar. Genç kızlar, gelinler, kendilerini uçurumlardan attı bu kıyım günlerinde. (Totem Yayınları)



Anne babanın rolü

Çocuk Ergen ve Ailesi-Psikanaliz Defterleri 2. Kuşaklar ötesinden gelen yaşam olayları, masallar ve sırlarla yoğrularak oluşmuş bir aile sistemine doğan bebeğin büyürken farklı dönemlerde yaşayabileceği çeşitli zorluklar, kuramsal ve klinik yönleriyle psikanalitik açıdan ele alınıyor. Çocuğun psikanalizi sırasında anne babanın rolü ve işbirliğine de değiniliyor. (Yapı Kredi Yayınları)



Kullanmadığınız güçler

Banu Gökcül'den Süper Beynin Sırları-7 Adımda Kişisel Devrim. Patronların koçu… Vücudumuzu zinde tutmak için nasıl spor yapıyorsak, beynimizi de dingin tutup hep istediğimiz “mutluluk” hali için eğitebiliriz. Banu bize değerli bilgileri ve yılların deneyimi ile bunu nasıl başaracağımızı aktarıyor. – Doç. Dr. Eren Erdem, Nöroradyoloji Uzmanı. Eğer içinizdeki kullanmadığınız güçleri harekete geçirmek istiyorsanız okuyun ve yapın. Başkalarına yol göstermesi için yardım edin. Farkındalık, cesaret ve eylem gerektirir. – Esra Özsüer, Maya Vakfı Başkanı. (Alfa Yayıncılık)



Doğaya duyulan sevgi

Bahar Çuhadar'dan Yeni Ülke Yeni Hayat. Bu kitap; son 10 sene içinde farklı gerekçelerle yurt dışına göç eden 10 kişiye kulak veriyor. Anlatıcılar gidiş hikâyelerini, tecrübelerini, karşılaştıkları sorunları, buldukları çözümleri ve yeni şehirlerindeki yaşam koşullarını paylaşıyor. “Buradaki özgürlüğe, karşılıklı saygıya, doğaya duyulan sevgiye ait hissediyorum kendimi… Ama onlardan biri miyim, değilim.” – Serkan. (Artemis Yayınları)



Tutulmayan sözler

Edward St. Aubyn'den Patrick Melrose 4-Anne Sütü. Bir zamanların şanlı ve varsıl Melrose ailesi artık zor durumdadır. Patrick tutulmayan sözler, ailevi sorumluluklar ve bir intihar girişiminin yol açtığı sorunlarla boğuşmaktadır. Ailenin diğer fertleri de iyi durumda değildir; eşi Mary, annelik görevlerinin yükü altında günbegün yıpranırken Patrick'in annesi kendini adamakıllı bir yeniçağ cemiyetine kaptırmış, küçük oğul Robert ise, yaşına rağmen çevresinde olan bitenleri kavrayacak zekâ ve duyarlılık sergilediğinden endişe kaynağı haline gelmiştir. (Can Yayınları)

Tek bir dilek

Haruki Murakami'den Doğum Günü Kızı. “Ne var ki, tek bir dilek hakkın var, iyice düşünesin” dedi yaşlı adam bir parmağını havaya kaldırıp. “Tek bir dilek. Sonra kararını değiştirip vazgeçemezsin.” Bir doğum günü hikâyesi… Kısacık bir metinle yüreğimizde bir şeylerin yerini değiştiren bir büyü yapıyor yazar. (Doğan Kitap)



Saygılı ve temiz bir çevre

Banu Savu'dan Doğada Hayat 4. Serinin dördüncü kitabında, kulüp üyelerinden Ümit, doğaya saygılı ve temiz bir çevrede yaşamak için gereken doğru davranışların neler olduğunu ve düzenledikleri fotoğraf sergisiyle bu davranışları diğer öğrencilere nasıl aktardıklarını anlatıyor. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)

Kapanmayı öğrendim

Beşir Sevim'den Bildiğim Bütün Kırmızılar. Kapanmayı bir kapıdan öğrendim. Ah nasılsa insan, unutarak, Söndürüyor yüzünde biriken, Yağmuru diyorum ve dökülüyorum buraya. Payına düşeni alsın herkes ve kimse, Bağırmasın kuyularda adımı, artık, Değilim. Bakmayın hâlâ kanadığıma. Yazdım da demin buraya. Gelmem bi' daha masalınıza. (Everest Yayınları)



Felsefe ve siyaset ilişkileri

Cengiz Çevik'ten Roma’da Siyaset ve Felsefe. Yazar bu çalışmada Roma'nın cumhuriyet döneminde (İÖ 509-İÖ 27) siyaset ve felsefe ilişkisinin şekillenişini inceliyor. Alanında Türkçe'de bir ilk olan ve birincil kaynaklara dayanan bu inceleme Pythagorasçı öğretinin Roma'daki etkilerine dair rivayetler ile felsefeye karşı siyasi nitelikli ilk olumsuz tepkilerden başlayıp, özellikle de Scipio Çevresi'nde felsefenin siyasî açıdan kabulüne ve Cicero bağlamında siyaset ile felsefenin uzlaştırılmasına dek uzanmaktadır. (İthaki Yayınları)