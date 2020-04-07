Haldun Taner belgeseli ‘Ve Perde’ yayında

Yönetmenliğini Selçuk Metin'in yaptığı, senaryosunu Gülşah Özdemir Koryürek'in yazdığı belgeselin müzikleri ise Borusan Quartet'e ait. Proje danışmanlığını Demet Taner ve Dikmen Gürün'ün yaptığı belgeselde anlatıcı rolünü Halit Ergenç ve Tilbe Saran üstleniyor. Belgesele katkıda bulunan diğer sanatçılar ise; Gülriz Sururi, Metin Akpınar, Zeliha Berksoy, Ferhan Şensoy, Levent Üzümcü, Engin Alkan, Yiğit Özşener, Erkan Can, Erdem Akakçe, Can Yılmaz, Mehmet Erbil, Alayça Öztürk, Esin Aslan, Harun Başlan, Vahit Sarıtaş, Deniz Telek, Ayça Yiğit ve Yalçın Zobu.



TİYATRO FESTİVALİ’NİN İLK BELGESEL YAPIMI

İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk belgesel yapımı olan “Ve Perde!”de, Haldun Taner'in yaşamından kesitler; kitaplarından, gazete yazılarından ve oyunlarından bölümler yer alıyor. Sanatçının Dün Bugün, Keşanlı Ali, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım gibi yapıtlarından seçilen bölümler, tiyatro sanatçılarının performanslarıyla belgeselde yeniden hayat buluyor. İKSV YouTube kanalında erişime açılan “Ve Perde!”, Haldun Taner'i tanımak, Türkiye tiyatrosuna damgasını vurmuş bu bilim insanını anlamak için önemli bir fırsat sunuyor.

“Ve Perde!” belgeseli, Kasım 2015'te Pera Müzesi'nde gerçekleştirilen “100. Doğum Yılında Haldun Taner Sempozyumu”nda ve Nisan 2016'da 35. İstanbul Film Festivali'nde gösterilmişti.



HALDUN TANER KİMDİR?

Edebiyatımızın üretken isimlerinden biri olan Haldun Taner'in, deneme, köşe yazısı, öykü, fıkra, senaryo gibi pek çok türde yapıtı bulunuyor. Özellikle Türkiye tiyatrosuna önemli katkıları olan Taner, epik tiyatro ve kabare gibi yeni tür ve biçimlerin Türkiye'de gelişmesine öncülük etmiş, oyunlarında, karagöz ve ortaoyunu gibi geleneksel gösteri sanatlarından nasıl yararlanılacağına dair bir model sunmuş ve politik tiyatro alanında özgün bir dil oluşturmuştur.

Türkiye tiyatrosunu evrensel boyutlara ulaştırmış bir usta olan Haldun Taner, tiyatronun bir bilim dalı olduğunu ve üniversitelerde tiyatro bilimi eğitiminin verilmesi gerektiğini ilk kez dile getiren isimlerden biridir. 1950'lerde İstanbul Üniversitesi'nde Tiyatro bilim dalının kurulması için çabalamış, yoğun uğraşlarına rağmen sonuç alamamıştır. Bu arzusu ancak 1992 yılında kurulan Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü ile 2010 yılında yine İstanbul Üniversitesi'nde kurulan Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi ile gerçekleşmiştir.